Envían a la cárcel a dirigente guarayo acusado de avasallamientos, horas antes estuvo en una reunión con el viceministro de Tierras





13/02/2023 - 18:34:04

El Deber.- El vicepresidente de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), Julio César Sierra Terrazas, fue enviado con detención preventiva, por cinco meses, a la cárcel Palmasola, tras ser acusado de avasallar la propiedad privada denominada Yubi Guazú, del municipio de Ascensión. El dirigente de los pueblos nativos de Guarayos fue aprehendido tras la denuncia de Margarita Flores Cáceres, por los supuestos delitos de avasallamiento y asociación delictuosa, informó Álvaro La Torre, abogado de la denunciante. Horas antes de ser capturado, el jueves, Sierra apareció en una fotografía junto al viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, en un acto que se desarrolló en oficinas de la Cidob. La Torre dijo que el dirigente fue procesado penalmente porque el 13 de agosto de 2022 ingresó por la fuerza, junto a un grupo de avasalladores, a la propiedad Yubi Guazú, distante a 20 kilómetros del cantón Santa María, que estaba completamente listo para el cultivo. El abogado señaló que su defendida vive en constante zozobra porque entran con frecuencia a sus tierras, rondan por el campamento, disparan con armas de fuego y agreden a sus trabajadores. “En aquella oportunidad cortaron el alambre, se robaron maquinaria, ganado, y Sierra estaba a la cabeza de este grupo”, sostuvo. Por su parte, Margarita Flores, dijo que trabaja 31 años en su propiedad e identificó a Julio César Sierra Terrazas y a otras cuatro personas, como los cabecillas del grupo armado que destruyó sus cultivos y agredieron a sus trabajadores, para poder asentarse de manera ilegal en el lugar. “Al final logramos probar la demanda. El tipo está preso, después de un largo peregrinar (…). Cuando nos avasallaron fuimos amenazados de muerte y perdimos 80 cabezas de ganado de mi propiedad que tiene título”, remarcó.

Reunión con viceministro La Torre dijo que Sierra fue aprehendido horas después de una reunión que sostuvo con el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, en Santa Cruz. Esta autoridad, al ser consultado por Correo del Sur, respondió: “¿Cuál es el problema?”. Guerrero asumió como ministro de la extinta Corte Suprema de Justicia tras ser nombrado por decreto del expresidente Evo Morales. Además, fue asambleísta constituyente y fiscal general del Estado durante el gobierno de Morales. Guerrero, que impugnó ante el Tribunal Agroambiental los saneamientos de tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) durante el Gobierno de Jeanine Áñez, dijo que es una autoridad pública y que a diario se saca fotos con dirigentes “Yo tengo fotos con 20.000 dirigentes de todos lados, cada día me saco fotos cuando voy al campo, ¿cuál sería el problema?, respondió Guerrero, a través de una llamada telefónica. Consultado sobre su vinculación con el dirigente Sierra, detenido por avasallamiento de tierras, la autoridad dijo: “¿Qué vínculo puedo tener? a ver, dígame, soy una autoridad, me saco fotos con todo el mundo cuando voy al campo, cuando voy a reuniones, a eventos, ampliados en todo lado, ¿qué vínculo puedo tener?”, remarcó. Por su parte, el dirigente guarayo Julio César Sierra Terrazas, negó haber avasallado la propiedad Yubi Guazú, del cantón Santa María, que pertenece al municipio de Ascensión, y explicó que se asentó, junto a otros comunarios, en tierras fiscales que están al límite de esta propiedad. “Por redes sociales me he enterado de la notificación de aprehensión (en mi contra). Nuestro actuar siempre ha sido transparente y claro. La denuncia es por avasallamiento y tráfico de tierras, pero en ningún momento hemos hecho esas dos cosas”, dijo un mes antes de ser aprehendido a San Julián Tv.