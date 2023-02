Evo pide resistir persecución de ministros y evistas descartan reconciliación con renovadores





13/02/2023 - 18:20:50

Página Siete.- El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pidió a la militancia a mantenerse firmes ante la persecución de algunos ministros del gobierno de Luis Arce, que pretenden la división del partido. Asimismo, legisladores evistas aseguraron que “no hay posibilidad de reconciliación” con sus colegas renovadores. “Pido a hermanas y hermanos militantes del MAS-IPSP que son perseguidos por ministros que no son militantes y buscan defenestrarnos para dividir nuestro instrumento político no caer en la provocación y mantener firme la convicción de servicio al pueblo con unidad y dignidad”, manifestó Morales a través de sus redes sociales. Morales lamentó los ataques contra la dirigencia, asambleístas, alcaldes y militantes del MAS con solo objetivo de buscar la división del partido azul con intrigas, prebendas y falsas acusaciones. Nuevamente responsabilizó a la derecha por estar detrás de todo esto. Señaló que las arremetidas contra el MAS, durante el actual gobierno, comenzaron cuando se denunció la corrupción y la protección al narcotráfico. “Seguimos firmes en la lucha contra los enemigos de la Patria”, remarcó. Por su lado, el diputado del ala evista, Héctor Arce, considera que la relación con sus colegas renovadores ya es “insalvable” por lo que no ve un camino de reconciliación. “Creo yo que ya no hay posibilidad de reconciliación, por lo que yo veo, sin embargo, hay que esperar, pero veo mucha agresividad, mucha violencia de parte de los renovadores hacia el hermano Evo Morales y nosotros”, indicó. Denunció que al interior del partido hay algunos malos dirigentes que extorsionan por pegas y buscan la división del partido. Señaló que se recurre a estas “acciones políticas perversas” con el solo fin de desgastar la imagen de Evo Morales y tenerlo arrodillado. Días antes, el diputado masista Freddy López también cuestionó a los renovadores; dijo que ese grupo va por el camino incorrecto y fracasará con sus intenciones. “Con algunos compañeros no va a ver ya reconciliación. Va a depender mucho de nuestro presidente del instrumento político, Evo Morales, a que convoque y podamos hacer una evaluación en conjunto, la parte ejecutiva y legislativa para ver los objetivos que nos vamos a trazar en la gestión 2023”, señaló. Las pugnas entre evistas y renovadores no paran al interior del MAS. Hoy el diputado renovador, Rolando Cuellar, señaló que hay funcionarios en tres ministerios que hacen campaña para ‘Evo presidente’ y contracampaña contra el gobierno de Luis Arce, por lo que advirtió con el despido si siguen con esas acciones.