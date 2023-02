Jerjes Justiniano: Evaluaré si vale la pena volver al país a una justicia corrupta, cómplice y servil





13/02/2023 - 14:36:35

La Razón.- El ministro de la Presidencia durante la gestión de la presidenta transitoria Jeanine Áñez; Jerjes Justiniano Atalá, dijo que, una vez que termine de hacerse los estudios médicos en Brasil, analizará si es que retorna o no a Bolivia. “Evaluaré si vale la pena volver al país a una justicia corrupta, cómplice, servil y débil a la influencia política”, dijo en un contacto con la red Unitel. Citación La semana pasada Justiniano fue citado para declarar, en calidad de testigo, en el caso denominado Golpe de Estado I; sin embargo, se conoció que días antes había salido del país para realizarse un tratamiento médico en Brasil referido a su corazón. Por ello, mediante su defensa pidió que se le tome la declaración de manera virtual. En las próximas horas se prevé que el Ministerio Público responda a esa solicitud. Sospecha A pesar de pretender justificar su salida del país por un tema de salud, Justiniano sospecha que el Ministerio Público pretende activar una orden de aprehensión en su contra. El también abogado reiteró que no huyó del país porque viajó el 3 de febrero y recién fue notificado seis días después. “Intenté presentar un memorial con un abogado justificando mi viaje, pero el Ministerio Público, hasta la fecha, no lo ha querido recibir argumentando que no está firmado personalmente”, dijo. Por ello, afirmó que “existen indicios” para considerarse «perseguido político». “Me hace sospechar de la actitud del Ministerio Público porque al parecer quiere argumentar que no ha recibido un justificativo y podría extender la orden de aprehensión”, acotó. Reiteró que no salió de Bolivia “huyendo” y que el Ministerio Público ya no lo quiere “simplemente como testigo”. Sino que busca, en su criterio, iniciar un proceso penal en su contra. Pedido También la anterior semana, Jerjes Justiniano Talavera, padre del exministro de Áñez, le recomendó a su hijo no volver a Bolivia porque “no existe estado de derecho”.