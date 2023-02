Angélica Sosa le envía un mensaje a Jhonny: Si no puede, pídale ayuda a los que saben





13/02/2023 - 14:30:30

El Deber.- “Jhonny (Fernández), si no puede, pídale ayuda a los que saben, pero deje de robarle el futuro a Santa Cruz”, inicia una carta escrita por la exalcaldesa de la ciudad, Angélica Sosa, desde el penal de Palmasola, donde se encuentra recluida desde diciembre de 2021. La misiva fue publicada en sus redes sociales el domingo, después de que el viernes se realizara una inspección ocular a las vías del BRT o Bus de Transporte Rápido. “El BRT lo inició la gestión del mejor alcalde de Bolivia, el Ing. Percy Fernández, para dar a Santa Cruz de la Sierra un sistema de transporte público de bajo costo para el bolsillo de las familias, con un servicio de calidad, calidez y eficiencia como lo tienen ciudades como Buenos Aires, Medellín, Curitiba, entre otras grandes urbes latinoamericanas”, escribió Sosa. Según la exalcaldesa, la obra del BRT fue concluida y entregada durante la gestión de Percy Fernández, y su interinato como alcaldesa, pero actualmente se encuentra en franco deterioro por la “negligencia” del alcalde Jhonny Fernández, quien decidió no continuar con el proyecto. “El odio personal de Jhonny Fernández hacia mi persona tergiversa el bien mayor para Santa Cruz de la Sierra, que es un nuevo sistema público de transporte urbano, pensado y diseñado para la población sin vehículo propio, los estudiantes, las personas con discapacidades y las madres de familia que se preocupan por enviar a sus hijos a la escuela en las malas condiciones y la inseguridad del transporte actual”, manifestó.

La carta de la arquitecta Sosa se publicó junto con varios dibujos a color ilustrados por ella misma, en los que retrata las malas condiciones del transporte urbano actual y lo compara con el servicio que ofrecerían los buses del BRT, que describe como “seguro, moderno, económico, con energía limpia y para todos”. Además, Sosa recalcó que ningún transportista quedaría fuera con la implementación del BRT, al contrario, señaló que se reorganizarían las rutas para brindar un mejor servicio del transporte masivo en los barrios más alejados y en los 15 distritos de la ciudad. “Jhonny Fernández: Aunque quiera hacer verme como causante de un daño para encubrir su incapacidad de gestión, el abandono de la ciudad y su incumplimiento de deberes de proteger del dengue a los vecinos que sufren por su culpa, Santa Cruz lo demandará si persiste en destruir una obra de infraestructura lista para funcionar”, sostuvo Sosa. “Si no puede continuarla o hacerla funcionar, pida ayuda, pero no repita su pésima gestión de 10 años de postergación y atraso de 1996 a 2005”, añadió y firmó “Arq. Angélica Sosa vda de Perovic, perseguida judicialmente por Jhonny Fernández”. El viernes, 10 de febrero, se realizó una inspección técnica que determinará la viabilidad o no del proyecto del BRT en el primer anillo. Se estima que los resultados se conozcan en los primeros días de esta semana.