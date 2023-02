Nuevo dueño de Minera San Cristóbal prevé proyectos con miras a extender la vida de la operación





13/02/2023 - 11:15:13

San Cristóbal Mining Inc. completó la adquisición de todos los activos de Minera San Cristóbal (MSC), a la antigua dueña Sumitomo Corporation, dentro de proceso de compra de subsidiarias que poseían participación accionaria de MSC. Este consorcio ingresa al mercado boliviano con la premisa de trascender fronteras y expandir la mina para convertirla en la mayor productora de plata del mundo, con base en lo ya logrado y en los proyectos futuros. “Bolivia es una zona minera muy atractiva y estamos encantados de ser ahora parte de la empresa minera operativa más grande del país”, dijo Quinton Hennigh, presidente y director de San Cristóbal Mining Inc. El consorcio fue creado en Canadá y cuenta con el apoyo de socios financieros con gran experiencia en la industria como Ocean Partners, UK Limited, Trafigura Pte Ltd., Crescat Capital LLC y Haywood Securities Inc. Hennigh agregó que “Minera San Cristóbal es muy interesante para invertir debido a su perfil de producción y vida saludable. Pero lo realmente atractivo es su potencial de crecimiento orgánico, proveniente del gran proyecto de óxido de plata y las excepcionales posibilidades para descubrir nuevos proyectos”. El ejecutivo aseguró que la operación a cielo abierto de plata, plomo y zinc tiene una vida útil saludable de aproximadamente siete años y el proyecto de desarrollo de óxido de plata podría extender la vida operativa de la mina hasta 2040. Igualmente, aseguró que se planea buscar oportunidades de crecimiento de forma agresiva. La meta es establecer a San Cristóbal Mining Inc como un productor de plata de primer nivel en Bolivia y el mundo. “Estamos orgullosos y honrados de unirnos al equipo de gestión operativa de MSC, una fuerza laboral excepcional. Nuestro objetivo es hacer una transición estable y leve, y continuar con un sólido desempeño operativo para mantener los estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo ejemplares de MSC”, dijo Hennigh.