Los seis pasos para legalizar títulos en el Ministerio de Educación de forma virtual

13/02/2023 - 08:31:42

Página Siete.- ¿Necesita legalizar la copia de su título profesional (universidades privadas) u otros emitidos por el Ministerio de Educación? No se preocupe, ya no es necesario que acuda en persona hasta las oficinas, forme largas filas o incurra en gastos adicionales. Ahora puede hacer el trámite en seis pasos y desde una computadora, con el Sistema de Legalizaciones y Certificaciones Digitales “Legas”. “Queremos aminorar el tiempo de atención para las legalizaciones. Al año recibimos más de 9.000 trámites, 5.000 en La Paz. Ahora, la legalización será en línea”, indicó el ministro de Educación, Édgar Pary. Legas fue autorizado por la RM 1075/2022 y permite hacer el trámite las 24 horas del día. Los documentos generados son avalados con una firma digital que garantiza su legalidad. Un trámite en seis pasos Antes de empezar con el trámite debe tener tres requisitos a mano: acceso a Uninet o una agencia del Banco Unión cercana; el documento original escaneado a color y en PDF, y una cuenta de ciudadanía digital. Si no cuenta con lo último puede obtenerlo en el portal https://www.gob.bo/ciudadania/. Sólo necesita su cédula de identidad, un correo electrónico y una computadora o celular con acceso a la cámara para tomar fotos del documento. 1 Comience el trámite. Para solicitar una legalización digital debe ingresar a la ruta legas.minedu.gob.bo. Esta dirección web le dirigirá a la pestaña de “Inicio de sesión” de Ciudadanía Digital. Para ingresar a su cuenta utilice su número de cédula de identidad y su contraseña. Una vez ingrese los datos haga clic en continuar. De inmediato Ciudadanía Digital enviará a su correo electrónico un código de verificación para que pueda continuar con el trámite. Cuando ingrese el código presione “continuar”. Recuerde, si no tiene una cuenta de Ciudadanía Digital debe registrarse primero. En la primera pestaña le ofrecerá la opción para hacerlo. 2 Haga la solicitud. Luego de cumplir la verificación, Ciudadanía Digital le dirigirá a la pestaña de Legalizaciones del portal web del Ministerio de Educación. Ahí verá cuatro opciones: “Solicitar”, “Estado de mi solicitud”, “Verificar” y “Salir”. Presione la primera. En la pantalla se desplegarán todos sus datos personales. Verifique que sean correctos. Si hubiera alguna observación comuníquese con Ciudadanía Digital para corregir el error. Si todo estuviera correcto haga click en “siguiente”. El sistema le mostrará una casilla, en la que podrá seleccionar el tipo de documento cuya copia quiere legalizar. Se puede legalizar títulos de maestros, de profesionales egresados de las universidades privadas; de egresados de los tecnológicos públicos, de convenio y privados; de los talleres, diplomados, maestrías, doctorados y otros certificados académicos emitidos por el Ministerio de Educación y Deportes. Elija el que le corresponde y de forma automática, a un costado se mostrará el costo del trámite y la opción “agregar”. Al presionar esta última el sistema le pedirá ingresar el año de emisión del documento. También le pedirá marcar el destino de la legalización, por ejemplo: compulsa, fuente laboral, apostilla y matriculación, entre otras opciones. También se deberá declarar la regional en la que se presenta el trámite, como La Paz, Oruro, Chuquisaca, etc. Cuando registre estos datos, presione el botón “solicitar”. Legas le preguntará si los datos están correctos. Si es así haga clic en aceptar. 3 Cargue el PDF. Una vez confirme la solicitud, deberá adjuntar el documento escaneado en formato PDF. Por temas técnicos este archivo no debe ser mayor a los 30 megabytes. Puede escanear el original en un internet o por medio de alguna app para teléfonos móviles. Tenga el documento en una memoria USB o en la computadora donde hace el trámite para cargarlo al sistema. Cuando esté seguro de que el documento es el correcto, presione la opción “siguiente”. El sistema generará un código de seguimiento que será enviado a su correo. Éste será solicitado hasta el final. 4 La verificación del trámite. Debajo del código de seguimiento verá una recomendación: “Guarde el código para ver el estado de su solicitud AQUÍ”. Para ver el estado del trámite puede hacer clic en esa frase o entrar a la pestaña “Seguimiento”, en la parte superior. Una vez en esta pestaña, el sistema le solicitará ingresar el código y ahí podrá ver el estado de su solicitud: “Creado”. En este punto el Ministerio de Educación procederá a la verificación del documento en su sistema. Una vez termine, por medio de su correo electrónico, le notificará si hay alguna observación o si está habilitado para continuar. Cuando reciba el correo de habilitación, tendrá que ingresar el código enviado en la pestaña de seguimiento. Verá que el estado de su trámite cambió de “creado” a “revisado” y aparecerá la opción “habilitado para realizar el pago”. 5 Haga el pago. Para pagar el costo del trámite debe presionar el botón “habilitado para realizar pago”. Con esta opción se desplegará una nueva ventana en la que podrá generar su código CPT, con una validez de cinco días. Ya generado, podrá imprimirlo o copiarlo para usarlo en cualquier agencia del Banco Unión (si no tiene una cuenta en esta entidad financiera) o en Uninet y Unimovil Plus, si está registrado. Luego del pago, vuelva a entrar a “seguimiento”. El estado cambiará a “pagado” y el ministerio procederá a la firma digital del documento. 6 El documento legalizado Una vez se haga la firma digital, recibirá un correo electrónico que confirmará la legalización. Tendrá un detalle de datos como: el número de la legalización, el código de seguridad y la fecha en que fue expedido el documento. En este correo vendrá adjunto el documento legalizado. Contará con la firma digital y un código QR con el que se puede verificar su validez y autenticidad. También estará el documento escaneado. Puede imprimir el documento o adjuntarlo de forma digital, dependiendo del fin con el que lo haya solicitado y la institución a la que debe presentarlo. El trámite debe durar un par de horas. Sin embargo, por su reciente implementación puede que haya alguna demora por el personal disponible o por la cantidad de trámites.