Oposición pide pericia psicológica del subprocurador por casos de violencia





13/02/2023 - 08:13:59

Página Siete.- Centa Rek, senadora por Creemos, y la diputada Gabriela Ferrel, de Comunidad Ciudadana (CC), piden que se practique una pericia psicológica al subprocurador del Estado, Juan Kalef Clemor, debido a la “sumatoria de denuncias” de agresión y actitudes violentas en las que éste se vio involucrado. La reciente demanda en contra del funcionario se planteó por la presunta adulteración de la declaración de una testigo. El Comité de Derechos de Género, de la Cámara de Diputados, espera la respuesta a varios informes que solicitó sobre los antecedentes policiales y judiciales del subprocurador. Se anunció que se hará una petición de informe dirigida al procurador general Wilfredo Chávez, por la reciente denuncia en un proceso de violencia familiar. “Las personas afectadas deben exigir que él (Clemor) se someta a una pericia psicológica y que se valoren todas las acciones de violencia y las denuncias en las que está involucrado, para que se analice su permanencia en el cargo”, afirmó la senadora Rek. La legisladora, psicóloga de profesión y con experiencia en peritajes dentro de procesos penales, lamentó que el gobierno del MAS designe en cargos de tanta importancia a personas que como mérito sólo tienen la militancia política y no se busque a funcionarios con el perfil profesional adecuado. Desde la Procuraduría General del Estado se calificaron las denuncias contra Clemor como “temas personales”, por lo que el subprocurador debe responder de forma individual y señalaron que Chávez no se referiría al caso. El subprocurador Clemor no atendió a las llamadas y mensajes que Página Siete le hizo para conocer su versión. Los antecedentes “Hay una sumatoria de antecedentes y situaciones en las que él da cuenta de un desorden de la personalidad, de un descontrol que están registrados en procesos y denuncias que deben ser tomadas en cuenta. No se las puede menospreciar, menos cuando son de una persona que ocupa un cargo en el que se requiere equilibrio emocional, control personal y sobre todo una conducta intachable”, afirmó la legisladora Rek. Por su parte, la diputada Ferrel, secretaria del Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados, planteó la misma recomendación e informó que esa instancia recibió al menos cinco denuncias contra el subprocurador. La principal es la que presentó la expareja del funcionario, Lorena Borda; el resto son denuncias en las que las personas afectadas prefieren mantener el anonimato. Como abogada de profesión, la legisladora sugirió que se realicen valoraciones psicológicas al funcionario, pero que éstas deben practicarse con transparencia, para no favorecerlo. “Este examen psicológico deber ser hecho de la manera más imparcial posible, para evitar cualquier tipo de influencia, a fin de que tengamos datos fidedignos del perfil psicológico del señor”, manifestó la diputada. Ferrel agregó que debido a estas denuncias se emitieron varios pedidos de informe, tanto a la Policía como a la Fiscalía y tribunales, para conocer los antecedentes judiciales y policiales del funcionario. Pero, además, con relación a la última denuncia, sobre la adulteración de la declaración de una testigo en el proceso por violencia familiar que le sigue Borda, se solicitará una petición de informe al procurador Chávez, quien evitó referirse al caso de Clemor. Los casos Hasta el viernes se conocía de tres procesos penales abiertos en la Fiscalía de La Paz en contra del subprocurador. El primero fue presentado el 12 de noviembre de 2022 por el asesor personal del procurador Chávez, el exfiscal Rodrigo Tola. Según la relación de los hechos, durante una fiesta en un domicilio particular, Clemor le arrojó un vaso de cristal en el rostro y le provocó una herida en el labio. En un audio atribuido a la esposa de Chávez, ésta explicó que durante esa pelea el subprocurador no había bebido, pero que tenía un conflicto personal con Tola, porque creía que éste pretendía su destitución. La segunda demanda la inició la expareja de Clemor, la abogada Lorena Borda, el 17 de noviembre de 2022. Ella relató que por varios años sufrió agresiones psicológicas y hasta sexuales por parte del funcionario, y que luego de haberse separado y de contraer matrimonio con otra persona, el subprocurador y una exfuncionaria de la Procuraduría General del Estado iniciaron una campaña de acoso laboral en su contra. A raíz de ese caso, el 9 de febrero Borda volvió a denunciar a Clemor ante la Fiscalía por la adulteración de la declaración de una testigo. En dos audios que circularon en redes sociales se escucha la voz de Yuli M. H., quien confiesa a Borda que fue convencida por Clemor para dar su testimonio, pero que éste fue modificado para favorecer al funcionario y que esta acción la cometió en complicidad con el investigador policial del caso y de las abogadas que acompañaron al subprocurador. Al margen de estos casos, en febrero de 2022 se reveló que Clemor fue abogado de Iber Aguilar, un militante del MAS que contaba con una sentencia ejecutoriada, por la falsificación de su título profesional. Pese a que los antecedentes fueron conocidos por el subprocurador, Aguilar fue contratado en la Procuraduría. Cuando se reveló la sentencia, determinaron destituir a Aguilar, no sin antes concederle sus vacaciones, según informó el propio Chávez. Por último, se conoce de otros dos casos en los que Clemor figura como agresor de personas de su círculo personal y familiar. Asimismo, en un video aparece en medio de una pelea al interior de una oficina, donde un abogado de la tercera edad es agredido por sus allegados. Clemor es el representante de la Procuraduría General del Estado en los casos abiertos por el presunto golpe de Estado y las denominadas masacres de Sacaba y Senkata, procesos seguidos contra opositores al Gobierno. En las audiencias sostiene que la persecución judicial contra los adversarios del MAS, por los hechos de noviembre de 2019, cursan como parte de un proceso “transparente”.