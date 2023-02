Analistas sugieren reducir el gasto y liberar exportaciones para elevar RIN





13/02/2023 - 08:10:42

Los Tiempos.- En las últimas semanas, el Banco Central de Bolivia (BCB) implementó una serie de medidas para elevar las divisas de las reservas internacionales netas (RIN) que cayeron a 620 millones de dólares, el punto más bajo desde que se tiene registro. Dos analistas señalan que son acciones desesperadas y que no resuelven el problema de fondo, para lo cual se debe cortar el gasto público y fomentar las exportaciones, entre otras opciones. El economista José Espinoza señaló que se debe racionalizar el gasto público y que se llegó a un momento en que se debe discutir la subvención a los combustibles, que el año pasado llegó a los 1.731 millones de dólares, un 142 por ciento más que en 2021. En la misma línea, el analista económico Antonio Saravia dijo que una de las causas de la caída de las RIN fue el alto gasto público y el subsidio a los combustibles. El déficit fiscal se repitió en 2022 por noveno año consecutivo, lo cual evidencia que se gasta más que los ingresos, apuntó Saravia. En opinión del analista, se debe eliminar también los cupos para las exportaciones para que el sector privado genere más dólares, y también quitar el impuesto a las transacciones financie-ras (ITF) para que los dólares de la economía informal migren al sistema bancario y después, a través de compras de bonos del tesoro lleguen a las RIN. El presidente del BCB, Edwin Rojas, señaló anteriormente que las divisas de las RIN cayeron por causas como el aumento de precios para importar combustibles, demoras en desembolsos de créditos externos y retrasos en los pagos por el gas vendido a Argentina. Espinoza resaltó que, en 2022, pese a contar con precios de hidrocarburos similares a los de 2008, el país salió gastando más en importar combustibles que vendiendo gas debido a la baja producción de YPFB. Así, en vez de aportar al crecimiento de las RIN, se demandó dólares para importar combustible que también alimentó el contrabando. Asimismo, dijo que el país tuvo dificultades para acceder a créditos externos a través de los llamados bonos soberanos. Respuestas Las medidas aplicadas por el BCB, desde la intención de monetizar el oro de las RIN hasta la compra de dólares a los exportadores privados, fueron calificadas por Saravia como “pataleos de ahogado”. Para Espinoza, estas medidas, al ser anunciadas en un corto periodo de tiempo, han creado susceptibilidad en la gente y probablemente no sean muy efectivas por el nivel de recaudación y posibles efectos secundarios. Resaltó, por ejemplo, que ofrecer un tipo de cambio diferenciado a los exportadores privados puede generar la misma demanda de otros sectores. Además, la apuesta de comprar y monetizar el oro demuestra que no hay muy buenas perspectivas de recibir divisas de otras fuentes, apuntó Espinoza. Consecuencias Si las RIN caen aún más Bolivia puede enfrentar problemas como no ser capaz de pagar sus deudas que, según Espinoza, implican desembolsar 120 millones de dólares al mes aproximadamente. En agosto, el monto subirá hasta unos 700 millones, ya que se deben pagar bonos emitidos. Esto empeoraría la calificación de riesgo del país, dificultaría aún más acceder a créditos y limitaría la inversión extranjera. Además, las compras corrientes como la importación de combustibles estarían en riesgo, generando una cadena de desestabilización en la economía. Cuatro medidas del BCB para elevar RIN En mayo de 2022, el BCB conminó a las empresas públicas a traer sus inversiones en dólares al país. En las últimas semanas, ofreció bonos para captar las remesas, acordó comprar dólares a los exportadores e impulsó una ley para monetizar el oro.