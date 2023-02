MAS decide congelar ley del oro y Ejecutivo habla de sabotaje





13/02/2023 - 08:03:50

El Deber.- La bancada del MAS decidió suspender el tratamiento de la polémica Ley del Oro en la comisión de Planificación Económica y en el pleno de la Cámara de Diputados. Para el Gobierno, la norma es prioritaria y percibe un 'sabotaje' contra su tratamiento en la Asamblea. “El presidente de la comisión está concertando con las cooperativas mineras, por tanto esta semana no se registrará la aprobación, también se va a reunir con el ministro de Minería y con los mineros”, explicó el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Andrés Flores Condori. Comunidad Ciudadana (CC) denunció que el Gobierno intentaba vender las reservas internacionales de oro a través de este proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a comprar oro en el país y al mismo tiempo monetizar las reservas. Los mineros, principalmente cooperativistas, se pusieron en alerta y decidieron rechazar el proyecto, por lo que el oficialismo decidiera paralizar su tratamiento. “Nosotros no quisiéramos pensar que esto es un sabotaje de algunas autoridades políticas interesadas en no dejar avanzar este tema, pero debemos ser claros, todo lo que el Gobierno tenga como instrumento de política fiscal o monetaria en provecho de nuestra sociedad lo va a seguir impulsando”, advirtió el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales. Hizo notar que este proyecto no es nuevo ni responde a una emergencia para apurar su consideración porque en 2021 se acordó su tratamiento, aunque, inexplicablemente, está paralizado en el parlamento. La aprobación de esta norma está bloqueada por la división interna en el MAS. Mientras el bloque ‘arcista’ impulsa su aprobación, sus correligionarios del bloque ‘evista’ piden explicaciones al Ejecutivo y adelantaron que no aprobarán las leyes que envíe el Ejecutivo ‘a fardo cerrado’ sino que los ministros tendrán que explicar sus beneficios para la ciudadanía. Flores, que pertenece al ala ‘arcista’ dijo que la ley no se considerará hasta no tener consenso con otros sectores. Los mineros auríferos reclamaron porque recibieron la promesa del Gobierno de promulgar una ley que los beneficie impositivamente y, por tanto,. exigen que se tome en cuenta el acuerdo suscrito hace algún tiempo con el Ejecutivo.