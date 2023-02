Utilidades de la banca: En 2022, el sistema financiero registró un aumento del 20%





La Razón.- Otro importante indicador de cómo avanza la economía nacional son los resultados que maneja y deja el sistema financiero. En este entendido, las cifras de 2022 fueron positivas. La pasada gestión, las utilidades del sistema financiero en general llegaron a Bs 1.924 millones, cerca de $us 274 millones. Eso es el 20% más que en 2021, cuando se llegó a Bs 1.541 millones, cerca de $us 220 millones, según datos publicados en el portal de la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi). La diferencia es de Bs 383 millones o, aproximadamente, $us 54,7 millones. Tanto el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, y en su momento el presidente, Luis Arce, destacaron el comportamiento de la banca nacional y de las otras entidades financieras. Dijeron entonces que «son el reflejo de la estabilidad y de la confianza de la población en su economía».



Pandemia Después de un complicado 2020, año en el que llegó la pandemia del COVID- 19 al país y en manos de un gobierno transitorio que dejó muchas dudas, donde todas las expectativas y los resultados se fueron a pique, la banca, así como otros sectores de la economía, comenzaron a dar señales de estabilidad, recuperación y reactivación en 2021. Del total de las ganancias, Bs 1.802 millones corresponden a los bancos, incluye a los que tienen participación estatal. Luego están las Instituciones Financieras de Desarrollo con Bs 63,1 millones, las entidades financieras de vivienda con Bs 36,9 millones y las cooperativas con Bs 21,5 millones. Sin embargo, las cifras de 2022 aún están por debajo de las que la banca registró antes de la pandemia. Por ejemplo, en 2019, la banca logró utilidades por Bs 2.287 millones, cerca de $us 322 millones. Ese fue uno de los mejores años en el desempeño del sistema financiero en la última década. En medio, destaca el desempeño de las microfinanzas o microcréditos, que el año pasado llegaron al 30% del total de la cartera de créditos del sistema financiero y representaron el 53% de las operaciones bancarias. Las microfinanzas, además, son en este momento el mejor aliado de la reactivación de las pequeñas y medianas empresas. Pero también de la economía del país, así como la puerta más grande para la inclusión financiera y una muestra de innovación tecnológica. Otro dato positivo que dejó la banca en 2022 tiene que ver con el crecimiento del número de cuentas, que pasó de 12.179 en 2021, a 13.288 en 2022, con un aumento de 9,1%, según datos publicados por la Asfi. Población y el sistema financiero Este dato muestra también que la población está recuperando su economía poco a poco. Y que ahora le alcanza para abrir una cuenta de ahorro en los bancos. También tiene que ver con la confianza en el manejo de la economía. Lo mismo ocurre en el sector productivo y empresarial, que está retomando la senda del crecimiento. En cuanto a la cartera de créditos, los datos muestran que el 30% corresponden al microcrédito, 25% a la vivienda, 22% son créditos empresariales, 12% PyMe y 9% son créditos de consumo. Por departamentos, Santa Cruz ocupa el primero lugar con el 41%, La Paz está segundo con 24%, luego viene Cochabamba con 17%, más abajo Chuquisaca y Tarija con 4%, Oruro con 2,9%, Potosí con 2,7% y al final, Beni con 2,1% y Pando con 0,5%. El único dato que va a contracorriente es el de la mora, que en general tuvo un ligero aumento de 1,6% en 2021 a 2,2% en 2022. El promedio de mora financiera en la región es de 3,0%, lo que quiere decir que Bolivia está dentro de los parámetros normales. Sin embargo, otros sectores como el de las microfinanzas presentan todavía niveles más bajos, de apenas 1,3%. Por lo que las autoridades descartan cualquier tipo de preocupación por este indicador, al contrario, se felicita el compromiso de los prestatarios.