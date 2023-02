La vida de la élite maya en Chichén Itzá es revelada con un importante hallazgo arqueológico





12/02/2023 - 20:06:44

RT.- Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) descubrieron los restos de un importante líder de la dinastía de los Canules en el complejo arqueológico de Chichén Itzá, la legendaria ciudad maya del estado mexicano de Yucatán, que tuvo su esplendor entre los siglos V y XII d. C. El hallazgo ofrece una idea de cómo vivían los personajes de mayor rango en Chichén Viejo, cuyo desarrollo comenzó entre los años 650-700 d. C. y floreció entre 900-1.200 d. C., informó este viernes Diario de Yucatán. En el complejo de 25 edificios de Chichén Viejo se encuentra el Palacio de los Falos, la Casa de la Luna, La Tortuga, la Casa de los Caracoles y el Templo de la Serie Inicial. En uno de los edificios se encontraron "restos humanos calcinados que probablemente corresponden al importante personaje que residía en ese lugar", expuso a EFE el arqueólogo del INAH José Osorio León. En el sitio arqueológico se hallaron cinco mandíbulas en buen estado, aunque ningún hueso largo. Además, se recuperaron "collares de jade, puntas de lanza, vasijas y otros objetos", manifestó Osorio. Es "la primera zona residencial donde vivió un gobernante junto con toda su familia", dijo a Reuters Francisco Pérez Ruiz, también arqueólogo del INAH.