Dos accidentes dejan un saldo de cinco fallecidos y un centenar de heridos





12/02/2023 - 19:49:40

Página Siete.- Dos accidentes de tránsito se registraron en la carretera a Cochabamba – Santa Cruz y la ruta Sucre - Villa Charcas, en el municipio de Camargo, que dejó como un saldo un total de cinco fallecidos y un centenar de heridos. El primer hecho se registró el sábado por la noche en inmediaciones del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, donde una flota y un minibús chocaron de frente. La Policía presume que hubo una invasión de carril, por el que se lamentó el deceso de al menos cuatro personas y otras personas heridas, que aún no fue cuantificada. El fatal accidente se registró este sábado por la noche en la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, a la altura del municipio de Yapacaní, en el cual se lamenta la muerte de al menos cuatro personas, reportó Unitel. Según la información preliminar, después del impacto, el minibús dio al menos dos vueltas quedando a un lado de carretera, y provocando que sus ocupantes salgan expulsados del motorizado y otros queden atrapados entre los fierros. Presuntamente el bus invadió el carril al intentar pasar a un camión, los que provocó el choque frontal, declararon algunos testigos. “Lo que me acuerdo del accidente es que la flota fue la que se metió, nosotros íbamos bien, estaba al lado del chofer, dimos dos vueltas y cuándo reaccioné ayudé a salir a una señora que estaba detrás de mí”, manifestó otro de los heridos. El segundo caso ocurrió este domingo por la madrugada, cuando un bus de la empresa Expreso Villa Charcas impactó contra una peña en la carretera Sucre - Villa Charcas, en el sector de Tacopampa, a pocos kilómetros al norte de Camargo. Preliminarmente, se conoce que una persona perdió la vida y tras ocho resultaron heridas. La víctima fatal fue identificada como Mercedes Vela Ibáñez, de 54 años de edad, según el Comando Provincial de la Policía de Camargo. Según contó el chofer a la policía, los frenos del bus no respondieron y tuvo que impactar el motorizado contra la peña, antes de que tomara mayor velocidad en un sector de bajada continua y de caída profunda. Medios locales informaron que el accidente sucedió justo en frente de la Casa de la Piedra y que el bus, luego de chocar contra la peña, pasó sobre la boca de una alcantarilla que ayudó a reducir la velocidad, según Red Uno.