BCB: Ley del oro beneficiará a mineros con la compra a precios internacionales y peso exacto





12/02/2023 - 19:15:55

El proyecto de “Ley de Oro de Producción Nacional destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales” beneficiará a los mineros auríferos con la compra del oro a precio internacional y peso exacto, aseguró el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. Los auriferos acomodan su producción a “comercializadores vinculados al ámbito internacional, estamos seguros también que les pagan un precio inferior, sabemos que pierden en el peso”, explicó en una entrevista con la estatal Bolivia Tv. Una vez vigente la ley, que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, se comprará oro en función al precio internacional y con peso exacto. La norma facilitará la compra de oro y mejorará la posición de las reservas internacionales con los mismos niveles de control y fiscalización actuales, mientras que su monetización está sujeta a determinadas condiciones y con el llamado “oro de buena entrega”. La iniciativa legal fue planteada en 2021 y de estar vigente, según proyecciones oficiales, el 2022 hubiera permitido captar al menos $us 1.200 millones y mejorar las Reservas Internacionales Netas (RIN). “Con más de $us 5.100 millones (de las RIN) hubiéramos cerrado en 2022, no obstante toda la política de subsidios (como a los hidrocarburos)”, explicó. Rojas explicó que la norma es beneficiosa para la economía boliviana de largo plazo y reiteró que el oro puede convertirse en divisas o a la inversa, como ocurre en las diferentes economías en función a las necesidades internas. Puso como ejemplo que entre 2010 y 2011 se compró 14 toneladas de oro en Bolivia, sin que hubiera generado ninguna polémica. “Se puede hacer estas operaciones, porque son lo más rutinario”, explicó. El proyecto de ley se encuentra en tratamiento en el Legislativo.