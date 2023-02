Morales sobre la economía: Recomendamos al BDP que baje el interés anual al 6%, la gente humilde no accede a créditos





12/02/2023 - 19:05:43

Página Siete.- El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió a la economía en el país, principalmente del sector del comercio, quienes le manifestaron que ya no hay venta como en años anteriores. En ese entendido, recomendó este domingo a las autoridades a que bajen el interés que da la estatal Banco de Desarrollo Productivo (BDP) del 11 al % 6%, con el fin de que la “gente humilde” acceda a los créditos. “Es estas charlas que tuve con los comerciantes de Villazón, qué me decían ellos: en Navidad y Año Nuevo había más vendedores que compradores, eso qué significa, que no hay mucho movimiento económico. Ahora, en la disciplina fiscal, para evitar déficit, es cuidar a la macroeconomía, pero descuidando la microeconomía”, observó durante su programa dominical en RKC. Dijo que también sostuvo reuniones con un grupo de empresarios privados de Cochabamba, quienes también le transmitieron su preocupación por el poco movimiento económico que hay en el país. “Entonces, cuando se suben los intereses, la gente humilde no se presta plata (...). La mejor forma de cómo inyectar recursos económicos son con intereses bajos y aprovecho esta oportunidad para decirle públicamente a nuestro Gobierno, estaba revisando algunos datos, hemos creado el BDP (....), con un interés anual del 6%, ahora se tiene que bajar nuevamente el interés del 11% anual al 6%, tal vez hasta que mejore la economía”, sugirió Morales. Reiteró que cuando se suben los intereses, la gente “humilde” no accede al crédito, por tanto, no hay movimiento económico ni se inyecta plata. “Evitar la inflación con contracción económica, hace mucho daño a la gente humilde, a la gente pobre, en el instrumento político estamos estudiando algunos programas (...)”, agregó.