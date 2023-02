Marcelo Claure, el magnate que dirigió marcas poderosas, pone un pie en la región





12/02/2023 - 08:26:22

Página Siete.- Con el gen del millonario que se hizo a sí mismo, se muestra más concentrado en su trabajo que en su fortuna. Como todo un workaholic, Raúl Marcelo Claure Bedoya emprende una y otra vez. En casi tres décadas ha sintetizado su vida en una frase: hombre de negocios. Con esa consigna ha dirigido al menos una decena de empresas poderosas del mundo. El boliviano es el nuevo presidente de Shein Latinoamérica. Renovado, Claure toma el timón de la marca china de moda online con la misión de aportar su experiencia e invertir, que para él es una religión. “Su excelente trayectoria como emprendedor, combinada con su profunda experiencia en el desarrollo de marcas globales, será fundamental a medida que nos expandimos en este importante mercado”, destaca Sky Xu, consejero delegado de Shein, en un comunicado de la firma. La destreza de Claure es incomparable. Ha liderado Brightstar, Sprint Corporation, SoftBank -incluidas WeWork, Uber y T-Mobile-, es parte del Grupo Televisa y Univision Communications. Brightstar Con el alma de emprendedor, que reforzó en la Universidad Bentley (Massachusetts, EEUU), Claure creó su primer negocio en 1997. Tenía 26 años. Fundó Brightstar, que creció hasta convertirse en la compañía de servicios y distribución inalámbrica global más grande del mundo, con ingresos que superaban los 10 mil millones de dólares. En 2013, Claure vendió Brightstar a SoftBank en 1.260 millones de dólares. Luego se convirtió en el director ejecutivo de la estadounidense Sprint. Con la venta, el empresario, formado en el colegio Calvert de La Paz, monetizó los años de trabajo esforzado. Sprint Corporation Con su experiencia en el mundo de la telefonía, en 2014, el paceño se convirtió en director ejecutivo de Sprint, una empresa global de telecomunicaciones. Lideró su recuperación y entregó los mejores resultados financieros en los 120 años de historia de la empresa, según medios estadounidenses. En 2018, Claure dejó su puesto como CEO (chiefs executive officer) de Sprint para asumir el cargo de presidente ejecutivo del gigante grupo japonés SoftBank. SoftBank Group International Como director ejecutivo de la firma, en poco tiempo Claure se convirtió en mano derecha y un confidente cercano del presidente y director ejecutivo de SoftBank Group, Masayoshi Son. Desempeñó un destacado papel en la gigantesca marca, que gestionó y financió a una serie de firmas dedicadas a la distribución de internet, banda ancha, telecomunicaciones de línea fija, comercio electrónico, broadmedia, servicios tecnológicos, finanzas, marketing y otros negocios. Durante su gestión se realizaron grandes inversiones en nuevas empresas. Supervisó la operación de firmas como ARM, SB Energy, WeWork y otras más de 40 compañías. El boliviano dejó el cargo en enero del año pasado. En un comunicado, SoftBank explicó que el boliviano y el banco habían “acordado mutuamente separarse después de una asociación exitosa de nueve años”. Son declaró: “Marcelo ha hecho muchas contribuciones a SoftBank durante su tiempo aquí, y le agradecemos su dedicación y le deseamos un éxito continuo”. SoftBank Latin America El empresario lanzó el fondo de capital de riesgo más grande de la región: el SoftBank Latin America de 5.000 millones de dólares, en 2019. Fue designado responsable del fondo para invertir en áreas como comercio electrónico, servicios financieros digitales, atención médica y movilidad, y seguros en países de América Latina. “Emocionado de ser el Director Ejecutivo de este fondo USD $5Mil M, que ayudará a enfrentar los desafíos que enfrentan muchas economías emergentes con el objetivo de mejorar la vida de millones de latinos”, escribió en su cuenta en Twitter. SoftBank Group Corp lanzó el fondo de tecnología, que es considerado el más grande de la historia, según un boletín de prensa institucional. “Al crecer en Latinoamérica, presencié de primera mano la creatividad y la pasión de la gente”, destacó Claure. WeWork Claure desempeñó un papel central en WeWork, asumiendo el cargo de presidente ejecutivo en 2019. El diario The New York Times informó que negoció directamente con el cofundador y director ejecutivo de WeWork, Adam Neumann, un paquete de indemnización de aproximadamente 180 millones de dólares para renunciar a su control de voto de la empresa. Posteriormente, Claure ayudó a reclutar a Sandeep Mathrani, un experto del negocio de bienes raíces, para que fuera el director ejecutivo de WeWork, una empresa inmobiliaria. T-Mobile Lideró la fusión por 195 mil millones de dólares entre Sprint y T-Mobile, que cerró en 2020. Hoy por hoy sigue siendo miembro activo del directorio y es el mayor accionista individual de la empresa resultante de esa operación, que a su vez es parte del negocio de contenido televisivo de Grupo Televisa y Univision Communications. Grupo Televisa y Univision En 2022, Claure se puso el cartel de vicepresidente de la junta directiva de TelevisaUnivision, la fusión entre el Grupo Televisa y Univision, que cerraron su transacción histórica para crear contenido y medios en español. La unión reúne la propiedad intelectual de los cuatro canales de transmisión de Televisa, 27 canales de televisión paga, el estudio de cine Videocine, la plataforma Blim TV SVOD y las cadenas de transmisión Univision y UniMás, nueve cadenas de cable en español, 59 estaciones de TV, 57 estaciones de radio y la plataforma PrendeTV AVOD. Los miembros de la junta incluyen a Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Michel Combes, Gisel Ruiz, Oscar Muñoz, María Cristina “MC” González Noguera, Eric Zinterhofer y Jeff Sine. Shein En la empresa china, Claure tendrá la misión de formar un consejo asesor para la firma en la región con el fin de aportar su experiencia en el sector. Su llegada va de la mano con el crecimiento que ha tenido la marca en Latinoamérica. “Como persona apasionada por América Latina, esta es una oportunidad única de contribuir a la región junto a Shein. Me siento honrado de unirme al equipo directivo de la firma de moda para ayudar a impulsar las oportunidades económicas y el crecimiento del empleo en América Latina”, resaltó Claure después de su designación. Actualmente, el boliviano de 52 años es el director ejecutivo de Claure Group, una firma de inversión global multimillonaria, que negocia la adquisición de todas las acciones de Millicom International Cellular S.A, principal accionista de la telefónica Tigo. A lo largo de su carrera, Claure fue reconocido con premios de emprendimiento. Es miembro del Salón de la Fama del Emprendedor de Ernst & Young.