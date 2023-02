Jorge Quiroga: Bolivia está camino a una debacle económica por la ineptitud del MAS





12/02/2023 - 08:12:39

Los Tiempos.- Bolivia está viviendo un momento angustiante porque su economía está camino a una debacle producto de la irresponsabilidad de 17 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga. En una entrevista concedida a Los Tiempos, el político opositor dijo que lo que está viviendo el país es la “crónica de una catástrofe económica anunciada”, de la que advirtió en reiteradas oportunidades en sentido de que el gas se está acabando, las reservas internacionales están disminuyendo de forma acelerada y la deuda, tanto interna como externa, ha crecido de forma desmedida. Recuerda que, antes, la producción de gas solía ser de 60 millones de metros cúbicos día, que era un volumen suficiente para abastecer a Brasil y Argentina, así como al mercado interno. Hoy, esa producción está muy por debajo porque en el gobierno del MAS no hubo nuevos descubrimientos de reservorios de gas natural, excepto Incahuasi. “No hubo nuevos descubrimientos, las reservas de gas natural se quemaron, en 2014 empezaron a bajar los precios y en 2015 empezó a disminuir el nivel de producción. Estamos camino a ser importadores de gas natural”, agrega. A esto se suma —indica— la decisión de Argentina y Brasil de desarrollar sus propias reservas de gas natural ante la falta de confianza en el suministro boliviano. Es más, ahora Argentina, con el campo Vaca Muerta, llegó a un acuerdo con Brasil para la compraventa de gas natural, cuyo gasoducto será financiado por CAF, eso significa que Bolivia será desplazada del mercado brasileño. Reservas En el caso de las Reservas Internacionales Netas (RIN), Quiroga señala que éstas crecieron hasta 2014 por encima de los 15 mil millones de dólares debido a las exportaciones de gas natural y de minerales explotados en las minas de San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé, Huanuni, Colquiri y otras. Estas reservas, después de 2014, año en el que empiezan a bajar los ingresos por la exportación de gas debido a una caída del precio y de los volúmenes de producción, comenzaron a ser dilapidadas por el gobierno del MAS, sostiene. De 13.227 millones de dólares que había a fines de diciembre de 2014, bajaron a 2.386 millones cuando Luis Arce asumió la Presidencia del Estado (noviembre de 2020). En diciembre de 2021 había un total de 1.648 millones de dólares; ahora, a diciembre de 2022, las RIN suman 620 millones, según datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB). Deuda En cuanto a la deuda interna y externa, el expresidente afirma que está por encima de los 30 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil millones son de la deuda externa, 7 mil millones se les adeuda las AFP y 12 mil millones al BCB “Sumados los 60 mil millones de dólares del gas que se farrearon, los 15 mil millones de divisas que cayeron, más el otro endeudamiento, se tiene 100 mil millones de dólares que se despilfarró en la farra azul”, ironiza. Quiroga califica como parches las últimas cuatro medidas implementadas por la administración de Arce: disminución del encaje legal, bono remesa, ley del oro y el tipo de cambio diferenciado del dólar para el sector exportador. Con la ley del oro, sostiene, lo que el Gobierno pretende no es fortalecer las RIN, sino tener un marco legal para vender el oro que está guardado en las bóvedas del BCB, lo cual no ha ocurrido ni siquiera en la época de la UDP cuando el país estaba atravesando una de sus peores crisis económicas. Sobre el tipo de cambio diferenciado del dólar, nuestro entrevistado indica que esta medida es la misma que se aplicó en Venezuela y Argentina, lo que hace suponer el riesgo que eso implica para la economía boliviana por los antecedentes de ambos países que tienen una hiperinflación galopante. Salvataje Para el expresidente, urge diseñar y aplicar un plan de salvataje económico que contemple la reconstrucción del sector gasífero, desarrollo del litio, disminución del gasto corriente y captar miles de millones de dólares. Para ello, el Gobierno deberá acudir a los organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, para que estos organismos aprueben el plan, el Ejecutivo debe ser eficiente y creíble, cualidades que hoy no tiene; además, tiene que haber gobernabilidad en el Legislativo, que tampoco hay por las peleas internas en el MAS, concluye. Caída sostenida de las reservas internacionales De 13.227 millones de dólares que había a fines de diciembre del 2014, las reservas internacionales bajaron a 620 millones de dólares, según datos BCB. Miles de millones de dólares para el salvataje Bolivia requiere de al menos 8 mil millones de dólares para implementar, con urgencia y a la brevedad, un plan de salvataje económico.