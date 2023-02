Montaño dice que Justiniano fue citado para que cuente su verdad en el caso golpe de Estado I





11/02/2023 - 20:07:05

Erbol.- El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, confirmó este sábado que Justiniano fue citado por la justicia para que “cuente su verdad”, recordando que Justiniano fue exministro durante la gestión de Jeanine Añez Indicó que Justiniano aprobó el D.S. 4078 que avaló a las Fuerzas Armadas a salir a las calles durante la crisis que se desató en octubre de 2019, tras la huida de Evo Morales rumbo a México, luego de que una auditoría preliminar de la OEA confirmara el fraude electoral a favor del MAS. Según Montaño, ese decreto ocasionó que varias personas resulten muertas y otras heridas. El MAS decidió llamar “masacre” a los hechos de Senkata y Sacaba donde algunos manifestantes salieron a defender a Evo Morales, acusado de ser autor del fraude electoral. Jerjes Justiniano confirmó a la red Unitel que se encuentra en Brasil y anunció que evaluará si retorna al país para someterse a la justicia, a la que considera “corrupta”. Sospecha que el Ministerio Público busca argumentos para emitir una orden de aprehensión en su contra, debido a que ya dejó una citación, mientras él se encontraba en Brasil por motivos de salud. Según Justiniano, en la imputación de Camacho, los fiscales aseguran que el exlíder cívico participó del golpe a través de su abogado Jerjes Justiniano y por eso piensa que la fiscalía no solo lo quiere en calidad de testigo, sino como investigado. El padre del exministro, Jerjes Justiniano Talavera, le pidió que no regrese al país por la desconfianza en los operadores de la justicia. Jerjes hijo aclaró que salió del país por conducto regular porque hasta el momento de su viaje, no había ninguna citación de parte del Ministerio Público.