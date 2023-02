Este año, el Gobierno prevé generar $us 576 millones por la venta de litio





11/02/2023 - 20:05:17

La Razón.- El Gobierno prevé generar $us 576 millones por la venta de carbonato de litio (Li2CO3) durante este año, considerando que, para el segundo semestre, se iniciará las operaciones de la planta industrial que se construye en el salar de Uyuni, Potosí. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que Bolivia cuenta con un cuarto de las reservas mundiales de litio, por lo que existe mucho interés externo en la riqueza que posee Bolivia en sus desiertos salinos. “Ya va a empezar a darse nuestras primeras ventas de carbonato de litio de forma masiva, se estima 576 millones de dólares para esta presente gestión”, indicó ayer en la Rendición Pública de Cuentas Final gestión 2022. Se prevé que este objetivo se logre una vez que se inicie las operaciones de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, que se construye en la comunidad de Llipi, en el salar de Uyuni, Potosí, la cual tiene una capacidad de producción de 15.000 por año. Desde Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) se anunció que a partir de julio de este año se prevé el inicio de operaciones de la factoría industrial. Actualmente, Bolivia produce el carbonato de litio en la planta piloto en Llipi, que tiene una capacidad de 1.000 toneladas anuales. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2022 Bolivia exportó 635,3 toneladas de carbonato de litio, un 37% menos que en 2021, cuando se comercializó 1.018,6 toneladas. En tanto, el año pasado el valor de las ventas llegaron a $us 37,8 millones, el precio más alto desde que el país empezó a comercializar el oro blanco en 2016. Esos $us 37,8 millones representan 281,8% más que en 2021. Montenegro también consideró que el objetivo de los $us 576 millones por ventas de Li2CO3 se logrará gracias a los precios al que se cotiza el metal blando. “Ustedes saben que el precio de la tonelada del carbonato de litio en 14 meses ha pasado de 5.000 dólares la tonelada a 76.000 dólares la tonelada”, explicó. Según el cálculo realizado por LA RAZÓN, con los datos del INE, en 2021 el precio promedio de la tonelada de carbonato de litio que comercializó Bolivia fue de $us 9.758. Mientras que el año pasado se vendió a $us 69.603. TECNOLOGÍA. El Gobierno prevé que a partir de 2025 la producción de Li2CO3 se dinamizará con la edificación de dos modernas plantas de Extracción Directa de Litio (EDL), con las que se obtendrán hasta 40.000 toneladas por año. Para ello, el 20 de enero de este año, el Gobierno, a través de la estatal, firmó un convenio con el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC) para la implementación de la tecnología EDL en la industrialización del litio. “Ya hemos firmado con CBC, un consorcio chino del más alto nivel, CATL es la empresa líder en esto”, recordó Montenegro. La firma CBC, junto a otras cinco empresas, fue seleccionada en junio de 2022 para la implementación de complejos industriales con base en tecnología EDL en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro). El miércoles, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, indicó que para este año se prevé igualar las cifras de exportación de 2022, que llegó a los $us 13.653 millones, gracias al incremento en la producción del carbonato de litio y otros.