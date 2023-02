Opositores ven asfixia y linchamiento judicial contra Añez tras apertura de otro caso





11/02/2023 - 10:30:25

Erbol.- Las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos reprocharon al Ministerio Público, tras conocerse la apertura de una nueva investigación contra Jeanine Añez en la vía ordinaria, por el caso Jet-Fuel. Consideraron así que se trata de una “asfixia” y un “linchamiento” judicial. En este caso Añez y su gabinete son investigados, a denuncia del Viceministerio de Transparencia, por un decreto que emitieron en 2020 que permitió vender el combustible de avión Jet-Fuel a precio subvencionado para vuelos internacionales. El diputado de Creemos, Edwin Bazán, señaló que el decreto emitido por la expresidenta fue para aliviar las consecuencias de la pandemia, por lo que considera que el proceso busca complicar su situación jurídica a y sostener la teoría de golpe de Estado. Advirtió que este no será el único proceso en contra de Añez, debido a que lo que pretende el MAS es mantenerla detenida de manera permanente. “El Movimiento al Socialismo activando nuevos procesos lo que hace es ajustar la tenaza de la guillotina judicial, con la que va asfixiando a sus opositores o a cualquier otro ciudadano que le recuerde que en Bolivia hubo fraude, que hubo una sucesión constitucional”, señaló en asambleísta. Por otro lado, la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, consideró que este nuevo proceso a Añez es un “linchamiento, que ya no tiene nada que ver con justicia". Si bien reconoció que la exmandataria debe responder por varias cosas, no se puede vulnerar sus derechos. Señaló que para llegar a la verdad debe existir justicia, pero lamentó que no ocurre eso en nuestro país. “Están linchando a una persona para mandar un mensaje de que pueden hacer y que pueden castigar a cualquier persona que se ponga frente a ellos”, lamentó Requena. El proceso por el Jet-Fuel se suma a otros que tiene Añez como los casos "Golpe de Estado", EBA, Senkata-Sacaba, además de otras acusaciones en controversia respecto a sí se juzgarán en la vía ordinaria o juicio de responsabilidades.