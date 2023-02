Comisión del Senado presentará la próxima semana borrador del reglamento para candidatos a las elecciones judiciales





11/02/2023 - 08:25:23

La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado del Senado presentará la próxima semana el borrador de reglamento para la preselección de los aspirantes a altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El presidente de la comisión, el senador Luis Adolfo Flores, informó que la propuesta será socializada en diferentes espacios y anunció que se convocará a juristas del país, que no tuvieron militancia política, para que hagan sugerencia sobre esta labor, con miras a la tercera elección judicial prevista para octubre de este año. “La próxima semana se va a presentar, entre el jueves o viernes, un borrador que debe socializarse. Las próximas tres semanas se va a escuchar, por lo menos la Comisión tiene esa intención, a personalidades no políticas, juristas, pero no políticos, juristas que no han tenido militancia hace cuatro u ocho años, sobre la opinión de cómo se debe actuar esta preselección”, anunció en una conferencia de prensa. En cumplimiento del numeral 5 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene como atribución realizar la preselección de “las candidatas y los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”. Las nuevas autoridades serán elegidas por voto. Según previsiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el proceso electoral debe realizarse como máximo en octubre de este año para que las nuevas autoridades asuman sus cargos en enero de 2024. Será el tercer proceso electoral de este tipo, luego de los realizados en 2011 y 2017. Flores indicó que “hay varios temas que deben corregirse” en la etapa de preselección y que serán establecidos en el reglamento que debe estar concluido “la primera quincena de marzo”. Al respecto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, afirmó que como máximo en marzo se tendrá que aprobar el reglamento de preselección. “Yo considero, como viceministro, personalmente y profesionalmente, que es necesario acompañar el trabajo de la comisión, pero es una competencia de la Asamblea Legislativa realizar la preselección porque si queremos cambiar la Constitución, como lo plantean los juristas independientes, y vamos a cambiar las bases de la Constitución, estaríamos creando otro órgano del Estado, si queremos tener un consejo de notables o como se llamen para preseleccionar, estamos quitándole la atribución al Órgano Legislativo”, advirtió Siles en Sucre.