Convocan a sesión extraordinaria este sábado para elegir nueva directiva en la Asamblea Legislativa Departamental





11/02/2023 - 08:05:53

El Deber.- Este sábado 11 de febrero, se instalará la sesión extraordinaria en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, para la elección de la nueva directiva en la gestión 2023-2024. La invitación a los asambleístas se conoció este viernes. La misiva está firmada por el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic y la secretaria general, la asambleísta Paola Aguirre, ambos de la bancada Creemos. Aida Gil, asambleísta por el pueblo Chiquitano, manifestó que la convocatoria de la sesión extraordinaria, que se fijó para un día no hábil, se extendió dentro de la normativa legal y el reglamento, con 24 horas de anticipación. “Nosotros no tenemos día ni hora para sesionar, no hay día fijo, se da de acuerdo a la necesidad de convocar y al reglamento. Es algo normal”, dijo Gil en entrevista con EL DEBER. Explicó que la gestión de las directivas se inicia el mes de mayo, una vez son posesionadas, y concluyen su periodo en el plazo de un año. “Hay que preparar a las comisiones, quién va a componerlas y tambien las directivas, es un trabajo que se debe llevar adelante. Para la posesión hay que llegar con todo”, indicó. La asambleísta descartó que esta convocatoria extraordinaria sea para analizar el reemplazo en el cargo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz, acusado por el caso Golpe I. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz debe considerar el próximo 16 de febrero una acción de libertad interpuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS). La demanda pide al vicegobernador, Mario Aguilera, que asuma temporalmente la Gobernación en tanto Camacho asuma su derecho a la defensa. Por su parte, el asambleísta del MAS, Hugo Valverde,dijo que tuvo que retornar de los valles a la capital cruceña ante esta convocatoria, para analizar la misma con la bancada del partido de Gobierno. Sin embargo, expresó su sorpresa por este llamado repentino que se dio a conocer este viernes. La elección de la nueva directiva en la Asamblea Legislativa Departamental se realizará en la misma fecha en que el Comité Pro Santa Cruz votará para elegir presidente, vicepresidente, primer y segundo vicepresidente, respectivamente. La Junta Electoral dispuso inhabilitar a Reinerio Vargas como candidato a la presidencia del ente cívico, después que no cumpliera con algunos requisitos para habilitarse. Fernando Larach es el único habilitado para dirigir a los cívicos durante el periodo 2023-2025.