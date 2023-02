Casas de cambio y librecambistas de La Paz suben a Bs 6,95 el dólar





11/02/2023 - 07:57:48

Página Siete.- “Normalmente cambiaba todo el dinero que me mandaban mis papás de Estados Unidos, ahora solo estoy cambiando lo que necesito para lo básico y el resto lo estoy manteniendo en dólares”, señala Sebastián, un estudiante, en la fila de una casa de cambio del centro de La Paz. En la puerta de la casa de cambio se muestra la cotización del dólar, 6,95 bolivianos por cada unidad de la divisa, un punto por encima de lo que se cotizaba hace pocos días. Ayer, Página Siete realizó un recorrido por diversas casas de cambio y puestos de librecambistas de la ciudad, y en todas ellas la cotización del dólar había cambiado recientemente a 6,95 bolivianos. En un contexto de descenso de las reservas internacionales netas (RIN), el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció el miércoles la compra de divisas al sector exportador con un tipo de cambio de 6,95 bolivianos por dólar, superior al valor que ofrece el sistema financiero. Con la medida, el BCB espera captar al menos unos 1.000 millones de dólares. El año pasado las exportaciones llegaron a 13.653 millones de dólares. Se estima que el sector privado exportador generó alrededor de 9.000 millones de dólares de ese valor. De acuerdo con el último reporte del BCB, las reservas internacionales en divisas se encuentran en su nivel más bajo desde 2004, sumando 620 millones dólares al 24 de enero. Menor flujo “Hemos subido un punto para atraer a la gente a cambiar, como el BCB hizo lo mismo para los exportadores, estamos igualando para no quedarnos sin dólares”, explicó un librecambista que prefirió no dar su nombre. En algunos lugares incluso se ofrece 6,955 bolivianos por dólar, un incremento que si bien es imperceptible para montos pequeños, hace una importante diferencia con montos superiores. “Nosotros estamos ofreciendo ese tipo de cambio para la gente que quiere cambiar más de 1.000 dólares, pero la gente no está viniendo de todos modos”, dijo el encargado de una casa de cambio del centro. Los encargados de las casas de cambio señalaron que la disminución del flujo de moneda extranjera podría ser estacional, sin embargo, reconocen que se redujo aún más en las últimas semanas por las noticias sobre la Ley del Oro y otras medidas que toma el Gobierno para fortalecer las RIN. “Normalmente por la época (después de las fiestas de fin de año) la gente vende menos dólares, eso es normal, pero también parece que la gente está prefiriendo quedarse con sus dólares por el momento y no cambiarlos por las noticias que han estado saliendo”, indicó Pedro M., el encargado de una casa de cambio. El Gobierno está adoptando al menos cinco medidas para captar divisas del público (la Ley del Oro, el tipo de cambio diferenciado para exportadores, el bono remesas, la repatriación de divisas e inversiones de estatales y programación de retiros de bóveda del BCB). Sin embargo, los expertos creen que son medidas insuficientes y que se debe controlar el gasto público, eliminar restricciones a exportaciones y mejorar las tasas de interés para ahorro en dólares. “Hay un poco de desconfianza, por si acaso estoy comprando dólares y guardándolos en casa, pero todo lo demás lo tengo en bolivianos, no es por alarmista, solo por precavida”, explica Susana Q., quien vive del alquiler de habitaciones en su casa. Por su parte, librecambistas indicaron a Página Siete que la compra de dólares se ha incrementado marginalmente en los pasados días. “Están comprando más dólares en estos días, pero solo un poco más, no ha sido tan dramático y normalmente compran menos de 1.000 dólares, solo por si acaso”, explicó un librecambista en la zona de Sopocachi. Sin embargo, el librecambista acotó que no existe una escasez de dólares en el mercado. “Hay dólares suficientes, pero el flujo ha bajado un poco”, dijo. Hay fuentes ocultas de dólares El año pasado, expertos señalaron que existen fuentes informales que suministran divisas a la economía y que serían mucho más grandes que las reservas internacionales que mantiene el Banco Central de Bolivia (BCB). “Existen fuentes informales de divisas que de alguna manera están suministrando divisas en la economía boliviana. Esto se puede apreciar en las diferentes casas de cambio, en las que uno va y puede conseguir dólares sin problema”, indicó. Por su parte, el analista Jaime Dunn señaló que los reportes de las RIN no toman en cuenta los dólares que se encuentran fuera del sistema financiero y que forman parte de lo que llama “las reservas bajo el colchón”. “Aparentemente, las reservas internacionales ‘que se guardan en el colchón’ son mucho más grandes de las que se guardan en el BCB. En efectivo se estima que estas reservas son de seis a siete veces más grandes de lo que existe en el BCB, estaríamos hablando de alrededor de 6.000 y 7.000 millones de dólares que se encuentran fuera del sistema financiero”, agregó. Dunn agregó que gran parte de estas reservas informales de divisas provienen de fuentes ilegales, como el narcotráfico y el contrabando. “¿Quiénes son los generadores de estas divisas en el mercado informal? Por supuesto, el narcotráfico, que estaría aportando alrededor del 20% de los recursos que se tienen en divisas en el mercado informal. Hay un componente importante que viene también de exportaciones no registradas e ilegales de todo; combustibles, de oro y de mercurio”, explicó Dunn. Otra de las fuentes de divisas informales serían las remesas no declaradas, es decir, personas que retornan al país y traen consigo dólares que no pasan por los canales oficiales.