El Gobierno admite menor producción de gas por descuidos en exploración





11/02/2023 - 07:49:25

Los Tiempos.- El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Montenegro, informó ayer que en el pasado “hubo descuidos” para encontrar más reservas de gas, lo que ocasionó la declinación de la producción. Sin embargo, anunció que las tareas de exploración actuales generan “buenas noticias” en los próximos tres o cinco años. “En el pasado hubo un descuido, no se han hecho las inversiones adecuadas y hoy, obviamente, nuestros campos están declinando la producción. Es momento de que el Gobierno empiece a buscar estos recursos. Si los encontramos, pues en tres, cuatro, cinco años el país tendrá noticias de que ha encontrado más recursos hidrocarburíferos”, manifestó Montenegro en la audiencia de rendición pública de cuentas final 2022. La producción de gas cayó de unos 60 millones de metros cúbicos al día (MMm3d) en 2014 a 40 MMm3d el año pasado. La consultora Wood Mackenzie advirtió que, si esta tendencia decreciente continúa, después de 2030 el país deberá importar gas para abastecer al mercado interno, que hoy en día consume alrededor de 13 MMm3d. El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos manifestó en su cuenta de Twitter que, para 2030, Bolivia aún podrá abastecer el mercado interno, pues produciría hasta 16 MMm3d si es que hasta entonces no se encuentran nuevas reservas. Sin embargo, con esa cantidad y el aumento de la demanda interna se tendría que cortar las exportaciones a Argentina y Brasil. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dijo en declaraciones anteriores que se tiene en la mira el sector amazónico para hallar hidrocarburos que, según la consultora francesa Beicip-Franlab, podrían generar hasta 475 mil millones de dólares de ingresos. Por otro lado, el país ya gasta más importando y subvencionando combustibles que lo que gana con las ventas de gas al exterior. Ante ello, Montenegro resaltó que en 2022 se compró 160 millones de litros de etanol para mezclarlo con combustibles y sustituir importaciones. Asimismo, dijo que se autorizó 1.250 millones de bolivianos para el cultivo de especies oleíferas que se plantarían en el Chaco boliviano, y para la creación de una empresa pública de aceites ecológicos para la producción de biocombustibles. Economía ve un “sabotaje” El ministro Marcelo Montenegro señaló que existe “una suerte de sabotaje” para no permitir que el Gobierno nacional aplique medidas políticas para fortalecer las reservas internacionales. “El BCB ha optado por ciertas políticas para ir reforzando las reservas. (...) Si no dejan que el Gobierno nacional pueda usar todos los instrumentos de política a su disposición, pues también hay una suerte de sabotaje”, dijo. El proyecto de ley para monetizar las reservas de oro fue rechazado por varios sectores.