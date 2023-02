Régimen de Daniel Ortega condena al obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel y lo despoja de su nacionalidad





10/02/2023 - 18:50:54

La Hora.- La dictadura orteguista condenó este viernes al obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel y lo despojó de su nacionalidad como nicaragüense. La condena ocurre un día después de que Álvarez se negara a ser desterrado de Nicaragua junto a los 222 presos políticos que se encuentran en Estados Unidos. La sentencia fue leída por el magistrado orteguista Octavio Ernesto Rothschuh. A monseñor Álvarez, lo condenan por “ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas… obstrucción de funciones agravada desobediencia o desacato a la autoridad”. Este jueves, el dictador Daniel Ortega, en cadena nacional lo llamó “desquiciado”, “energúmeno” y “soberbio”. “Ahora está en la cárcel La Modelo, él es un hombre común y corriente”, dijo Ortega. Se refería a monseñor Álvarez, una de las voces más críticas del régimen y quien se negó a ser desterrado de Nicaragua. Tras su negativa, Ortega decidió castigarlo y lo pasó del régimen de casa por cárcel a la cárcel La Modelo junto a los presos comunes, lo que opositores han catalogado como un acto de venganza. Álvarez, que lleva siendo prisionero político de la dictadura desde el pasado 19 de agosto de 2022, subía las escaleras del avión en el aeropuerto de Managua en el que viajarían los presos políticos a Washington, pero se detuvo y pidió hablar con los obispos y el cardenal Leopoldo Brenes. Era el número 92 de la lista de presos políticos, dice Ortega mientras cuenta en cadena nacional y se burla de por qué Álvarez no subió al avión. “Frente a una decisión del Estado nicaragüense, dice que él no la acata. Es una resolución de un tribunal de justicia que lo está mandando fuera del país, y que no acata si no se reunía con los obispos. Y como los demás sacerdotes ya estaban en el avión, que le llamen a los sacerdotes, porque él tenía que hablar con ellos”.

No es primera vez que monseñor Álvarez rechaza ser desterrado de Nicaragua. A mediados de enero de este año, el obispo hondureño José Antonio Canales, obispo de la Diócesis de Danlí, dijo a LA PRENSA que el régimen le ha ofreció a Álvarez libertad “pero fuera de Nicaragua”. “No lo han doblegado”, aseguró el obispo. Durante su discurso Ortega siempre tuvo un tono de burla y se refería a él como “el personaje Álvarez”. “Lo que tenemos es un comportamiento de soberbia, de quien se considera el jefe de la Iglesia en Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana, y debe pensar que está a punto de optar el cargo de Su Santidad el Papa. Está desquiciado, pero eso lo tendrán que decir las autoridades judiciales y las autoridades médicas porque tendrán que atenderlo. Ahora que llegó a La Modelo, llegó que era un energúmeno. No puede tener el coraje de Cristo, que aguantó los azotes y soportó la crucifixión. No acepta que lo metan en una celda donde hay centenares de presos”, dijo Ortega acuerpado de su aparato represivo. El primer obispo detenido en Nicaragua Monseñor Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007. Fue detenido el 19 de agosto de 2022. Antes de su detención, Álvarez pasó 15 días confinado junto con otros religiosos y laicos en la Curia Arzobispal de Matagalpa. Los policías orteguistas lo mantenían sitiado, pero Álvarez los encaró. “Miedo y de rodillas solo ante Dios”, fue una de sus frases en las afueras de la curia el 4 de agosto. Los delitos El régimen orteguista acusó a Álvarez el 13 de diciembre del año pasado por “propagación de noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional”, mismos delitos con los cuales el régimen ha criminalizado a decenas de presos políticos. Era la primera vez que se le veía tras la detención. Vestía camisa azul y pantalón negro, con evidente pérdida de peso. Rolando José Álvarez Lagos nació el 27 de noviembre de 1966 en Managua. Su mamá, Ángela Lagos, originaria de Chinandega, se dedicaba a la venta de atol y formaba parte del Camino Neocatumenal. Mientras que su papá, Miguel Álvarez, era un obrero capitalino que se congregaba con la comunidad Renovación Carismática, relata una publicación de la Revista Magazine de LA PRENSA. En mayo de 2018, Monseñor Rolando Álvarez integró el equipo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que sirvió como mediador en el primer Diálogo Nacional entre el régimen orteguista y la oposición nicaragüense. Desde entonces era considerado un crítico del régimen, una de las voces que más le incomodaba. Álvarez urgía la restauración de la institucionalidad y la independencia de los poderes del Estado. Además abogaba por una reforma electoral y elecciones justa libres y transparentes. “Estar del lado del bien, es estar del lado correcto de la historia”, fue uno de los últimos tuits que Álvarez escribió en su cuenta antes de ser detenido.