Padre de exministro Justiniano: Le he pedido que no vuelva al país, yo voy a dar la cara por mi hijo





10/02/2023 - 16:43:01

Página Siete.- Jerjes Justiniano Talavera, padre del exministro de la Presidencia durante el gobierno de Jeanine Añez, Jerjes Justiniano Atalá, afirmó que pidió a su hijo “no volver al país”, porque no hay Estado de derecho en Bolivia, donde en los últimos días fue convocado para declarar en calidad de testigo por el caso que involucra al gobernador Luis Fernando Camacho. “Le dije que no venga, que no había Estado de derecho y que él como abogado sabía que aquí no hay ninguna garantía para él, aquí se inventan procesos, es una justicia totalmente dependiente y capturada por el poder Ejecutivo, no hay estado de derecho, en consecuencia, le dije que no puede venir”, sostuvo Justiniano ante la consulta de qué había aconsejado a su hijo. La declaración fue realizada durante su ingreso al aeropuerto, donde se dirigió para viajar a Brasil y visitar a su hijo. Comentó que esta noche tratará de convencer a su hijo para que no retorne a Bolivia, aunque él ya le había anticipado que sí quiere hacerlo. “¿Cuál sería la tuya como padre de familia? qué aconsejarías a un hijo que lo van a perseguir, encarcelar, vos crees que soy idiota y que le voy a decir: Mi hijo venga, usted tiene los hue... necesarios, venga y enfréntese a esta jauría de animales. No compañeros, por favor, yo estoy aquí, yo voy a dar la cara por mi hijo y voy a enfrentarme al Gobierno si es necesario para recomponer, en primer lugar, defender la democracia, una democracia que no es por la que yo luché, por la que estuve siete años en el exilio o dos veces en la cárcel, esta no es la democracia que queremos”, enfatizó, según DTV. Insistió que su hijo quiere volver al país y que por el caso que lo citaron en calidad de testigo por un proceso contra el gobernador cruceño, presentó un memorial al fiscal y al juzgado, en el que explica que se dirigió al país vecino por razones de salud. Descartó que haya una acusación formal y que por eso huyó a Brasil, tal como “mal informaron” algunos medios de comunicación. “Fue a hacerse un análisis cardiaco que no hay e Bolivia y que posiblemente hasta tenga que viajar a Estados Unidos, eso voy a ir ver ahora”.