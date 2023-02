Choquehuanca pide líderes que sean capaces de dar su vida





10/02/2023

Página Siete.- El Vicepresidente David Choquehuanca participó este viernes en la inauguración del Ampliado Extraordinario Departamental de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, en el municipio de Zudáñez. La autoridad pidió líderes dispuestos a jugarse por el pueblo y “que sean capaces de dar su vida”. “Tiene que haber muchos líderes que estén dispuestos a jugarse por el pueblo y no piensen en ellos; que sean capaces de dar su vida. Hay que dejar los intereses regionales, personales y de grupo, porque si no, vamos a hacer daño a nuestra organización y no podemos. Hay que ayudarnos y cuidarnos entre nosotros”, sostuvo Choquehuanca, según una nota de prensa de Vicepresidencia. Durante su discurso, la autoridad solicitó a los asistentes luchar en busca de consolidar la unidad con diferentes organizaciones sociales del país. “Desde el movimiento campesino, tenemos que proyectar la unidad de todo el pueblo”, afirmó. La autoridad instó a tener mucho cuidado con informaciones falsas que circulan en las “redes sociales”, porque aseguró que las difunden para generar confrontación. “Pura mentira circula en las redes sociales y es para hacernos pelear. A quienes están tras las redes sociales no los conocemos, las redes sociales trabajan para dividirnos, no nos pueden orientar las redes sociales. Si nosotros nos dejamos llevar por las redes sociales, estamos perdidos”, expresó. Choquehuanca pidió “cuidar” a las autoridades y líderes, quienes, desde su perspectiva, tienen la responsabilidad de orientar al pueblo y garantizar el denominado Proceso de Cambio. El Vicepresidente remarcó que “la relación entre el Gobierno y las organizaciones” se fundamenta en el respeto, lo cual debería replicarse en la interna de las mismas. “Si queremos gobernarnos nosotros mismos, tenemos que unirnos, no podemos estar pelando. Tenemos que resolver los problemas en casa hermanos. Si estamos divididos no nos van a escuchar. No debemos pelearnos entre nosotros, solo así vamos a llegar donde queremos llegar”, señaló.