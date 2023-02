Ministro aclara que adquisición de dólares de los exportadores por parte del BCB fue a solicitud del sector





10/02/2023 - 16:34:29

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró este viernes que la adquisición de dólares de los exportadores por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) se realizó a solicitud del sector que busca recomponer sus balances. “El Banco Central ha tomado la solicitud que han hecho los exportadores (…). No olvidemos que los exportadores fueron perjudicados 36 días en el paro de Santa Cruz y ahora están buscando la manera de ir recomponiendo sus balances y también ir mejorando su operativa en el plan exportador”, dijo en contacto con los medios de comunicación. El miércoles, el BCB y el Banco Unión firmaron el denominado “Contrato sobre Políticas de Incentivo a las Exportaciones”, que permite al ente emisor comprar dólares generados por el sector exportador a un tipo de cambio competitivo de Bs 6,95. El “Contrato sobre Políticas de Incentivo a las Exportaciones”, está en la línea de la política de sustitución de importaciones, enmarcada en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Al respecto, el ministro afirmó que tanto la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) como también varios analistas señalaron que esa medida es beneficiosa para el sector a excepción de algunos medios de comunicación “contrarios a la línea del Gobierno”. “De seguro algunos titulares de algunos periódicos que son contrarios a la línea del Gobierno expresan en sus titulares sus deseos de que las cosas marchen mal, ¿no? Son cuestiones objetivas”, señaló. El titular de Economía sostuvo que las autoridades del Gobierno nacional “están siempre abiertas” a escuchar a los sectores que plantean ciertos tipos de mecanismos para mejorar su situación económica. La medida también fue adoptada luego de que el presidente Luis Arce informara el martes que las exportaciones bolivianas alcanzaron un récord histórico de $us 13.653 millones y dejaron un superávit comercial positivo de $us 603 millones, por tercer año consecutivo en 2022. ABI