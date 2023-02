Le suspenden la licencia por un año al dirigente del MAS que condujo ebrio y provocó una triple colisión





10/02/2023 - 16:27:59

El Deber.- Mediante una resolución emitida por la Policía de Tránsito, la licencia de conducir del dirigente del MAS, Frank Reynaldo Ezequiel Paniagua fue inhabilitada por un año, luego de ser aprehendido por protagonizar una triple colisión conduciendo en estado de ebriedad. El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Alpacino Mojica, indicó que Ezequiel no podrá conducir hasta que cumpla el tiempo de suspensión de su licencia. "Está inhabilitado, no va a poder conducir ningún vehículo por un año completo. Ya registra en sus antecedentes esta instructiva", explicó Mojica. Según los registros del Segip, el dirigente del MAS había tramitado y obtenido el duplicado de su licencia de conducir a las 11:00 de la mañana del jueves, es decir, solo horas antes de protagonizar la triple colisión conduciendo en estado de ebriedad. "El duplicado se emitió el 9 de febrero de este año, a las 11:00 de la mañana, pero la última vez que él renovó su licencia fue en 2021", añadió. Por otra parte, según los registros Ezequiel no tenía antecedentes de suspensión de sus documentos, pero ahora si ya figura en la base de datos. Reynaldo Ezequiel fue grabado por conductores que atestiguaron cómo éste conducía con exceso de velocidad, chocaba a los vehículos a su paso, fue perseguido y retenido. Los videos se viralizaron en las redes. Fue entregado a la Policía de Tránsito y pasó la noche en las celdas policiales. Para este viernes se tenía previsto la toma de su declaración, pero el dirigente del MAS se abstuvo a hacerlo. El momento de su aprehensión, señaló que se había embriagado porque 'estaba triste', ya que Reinerio Vargas había sido inhabilitado para postular a la presidencia del Comité Cívico.