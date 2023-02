Gobierno evalúa condiciones para salir a los mercados de capital internacional con bonos de hasta $us 1.000 millones





10/02/2023 - 16:19:31

El Gobierno de Bolivia evalúa las condiciones para volver a los mercados de capital internacional con la emisión de bonos por un valor de hasta $us 1.000 millones, reveló el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. “Bolivia ha vuelto el año pasado a los mercados de capital, ha obtenido 850 millones y hoy está evaluando las condiciones para volver a salir a los mercados de capital internacional porque tenemos distintas fuentes de financiamiento”, indicó el jueves la autoridad en declaraciones al programa Poder, Medios y Miedos. Precisó que la meta de la posible emisión de bonos es de “hasta los $us 1.000 millones”, pero ello dependerá de diversas condiciones como la tasa de interés y el plazo del pago que realicen los inversionistas. En la entrevista, el periodista hizo eco de las apreciaciones de algunos opinadores y presentadores que objetan la decisión de emitir bonos alegando que el país está en una situación crítica. “¿Emitir bonos es señal de que el país se fue al demonio o es algo normal en la economía?”, preguntó el periodista al ministro. “Todo lo contrario”, respondió. “Si un país se fue al demonio ¿quién va a comprar esos bonos? Imposible. Es al revés más bien”, argumentó Montenegro. El ministro explicó que en la emisión de bonos los inversores ven distintas condiciones de las naciones que las emiten, entre ella su capacidad de pago. La emisión de un bono consiste en “dar a cambio de recursos, que hoy día te entregan, un pago en distintos periodos de tiempo, que pueden ser periódicos o bien definidos, en los cuales se paga el capital y el interés”. Se trata de una práctica común, distintos “países lo hacen, al igual que los bancos, Pemex de México ha hecho hace un par de semanas una emisión por más o menos 1.500 millones de dólares, entonces esta es una actividad rutinaria y normal de quienes quieren obtener recursos y quienes quieren con sus recursos ganar también un rendimiento”, indicó el ministro. En una operación de esas condiciones, el país revisa las demandas de los inversionistas y el rendimiento que ellos esperan obtener para ver si “nos da para cumplir a lo largo de los años que tenemos que devolver esto”, detalló Montenegro. “Hay muchas empresas que se fondean (obtener recursos) a través de la emisión de bonos, aquí adentro también hay banco que emiten bonos subordinados dentro de la Bolsa Boliviana de Valores, o sea son maneras que son a veces más rápidas y más baratas, dependiendo de los plazos y las condiciones y de las exigencias que podría tener las características de la emisión”, apuntó la autoridad. ABI