Ampliado pide a Arce definir si coordinará o no políticamente con la dirigencia del MAS





10/02/2023 - 16:11:23

El Deber.- Un ampliado de la dirigencia nacional y departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) emitió un voto resolutivo en la víspera, en el que pide al presidente Luis Arce definir si coordinará o no políticamente con ellos. Entre las conclusiones de la reunión, que tuvo lugar en Cochabamba, se determina también “rechazar todo acto de prebenda, peguismo, cuoteo de pegas y protección a la corrupción”, que no son investigadas por autoridades del Gobierno. “Pedir al hermano presidente Luis Arce no prestarse a dividir a las organizaciones sociales, ni al pacto de unidad, ni a las direcciones del MAS, como se hacía en los tiempos neoliberales. Asimismo, el presidente debe definir si coordinará o no con las direcciones políticas del MAS”, indica uno de los puntos del encuentro. Ratifican también la “alerta” por los “ataques e intento de eliminar física y políticamente a nuestro hermano Evo Morales” y rechazan cualquier intento de “promover un proceso revocatorio contra el presidente y vicepresidente, elegidos legítimamente por el pueblo en representación del MAS”. Además, la dirigencia del MAS repudia “los ataques reiterados de diputados y senadores, llamados renovadores, traidores de derecha, que a la cabeza del vicepresidente David Choquehuanca, pretenden, con sus recursos legales, atacar el estatuto del MAS, con el afán de proscribir la sigla del MAS, incurriendo en actos de traición al mandato del pueblo que los eligió por el MAS”. Finalmente, convocan a una reunión de emergencia a toda la bancada departamental y nacional del oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para evitar más confrontación pública entre diputados y senadores “renovadores” y “evistas”.