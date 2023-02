La COB rechaza recolección de firmas y plantea cumbre por la reforma judicial





10/02/2023 - 16:06:33

Oxígeno.- Las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron convocadas a un ampliado en La Paz y decidieron rechazar la recolección de firmas que realiza el grupo de juristas independientes para una mejor administración de la justicia; en cambio, propusieron la realización de una “cumbre” por la reforma judicial. “Exigimos que, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, se organice y convoque de manera urgente a la ‘cumbre nacional para la reforma de la justicia’ y se termine de una buena vez con esas roscas y logias de eternos fiscales, jueces, vocales y magistrados que rotan cada periodo en los cargos y poco o nada hacen por brindar seguridad al pueblo en nuestro país”, señala una de las cuatro resoluciones que aprobaron los cobistas. El 25 de enero inició la recolección de firmas que varias organizaciones de la sociedad civil impulsan en busca de reformar aspectos de la actual administración de la justicia boliviana. Luego de una visible aceptación de la iniciativa ciudadana, los grupos afines al Gobierno salieron a desacreditar la campaña. En la Asamblea Legislativa, la bancada del MAS ya se pronunció en contra de esta recolección de firmas y adelantó que los tiempos no alcanzarán para la convocatoria a referéndum y cambiar las reglas de preselección de los candidatos a magistrados. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, que es una de las organizaciones del Pacto de Unidad, se pronunció públicamente y sus dirigentes pidieron no firmar los libros que están desplegados por todo el país. En contrapartida, la campaña inició la recolección de firmas en el área rural. El ampliado de la COB vinculó esta iniciativa con los partidos neoliberales y por eso plantearon la cumbre. “Desconocer y censurar esas propuestas, fascistas y demagogas que pretenden imponer al pueblo los fracasados políticos, que hoy se pretenden hacen llamar los ‘Notables’ y que a título de cambio de la justicia pretenden destruir nuestra democracia y desconocer la CPE”, afirma otra parte de las resoluciones de la COB. En 2016, el gobierno de Evo Morales organizó una “cumbre de justicia” que supuestamente debía mejorar la administración de este Órgano del Estado; sin embargo, esta tarea no tuvo éxito. En 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció al país que se realizaría una reforma a la justicia, propuesta que tampoco tuvo éxito. El Tribunal Supremo Electoral ya adelantó que este año se realizará la elección de los magistrados de las cuatro instituciones del Órgano Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental.