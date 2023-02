Miembro del PCC liberado por la justicia era piloto de helicópteros





10/02/2023 - 07:32:41

El Deber.- Nuevas revelaciones de la Policía y la Federal de Brasil, dan cuenta de que el brasileño Marcio Rabello Mesquita Theodoro, conocido como ‘Franguinho’ y uno de los integrantes del PCC, procesado por el asesinato de su amigo, era un experto piloto de helicópteros. Fue liberado el 19 de enero, luego de presentar documentación falsa que fue avalada por la justicia. Las investigaciones realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), señalan que Marcio Rabello fue detenido por primera vez en la capital cruceña, tras el asesinato de su amigo y compatriota Flavio Verdum de Almeida Junior, registrado el 28 de septiembre de 2022 en las afueras de un condominio, entre el cuarto y quinto anillo del canal Isuto. Tras su detención, la Policía Federal reveló a sus pares de Bolivia que el acusado cumplió seis años de cárcel en su país por narcotráfico. Los informes revelaron que ‘Franguinho’, integrante del PCC, estaba dedicado a enviar cocaína de alta pureza con el sello ‘Pancadão Superman’ desde Bolivia hacia el Estado de Mato Grosso de Brasil, para su distribución. La organización, registrada por la Policía Federal, es acusada de generar ganancias de 60 millones de dólares por envío de tres toneladas en un determinado tiempo. La misión de Rabello era dirigir los movimientos de tráfico del PCC junto a sus coterráneos que llegaron a Santa Cruz. La Policía Federal estableció que el investigado no solo se involucró en actividades del narcotráfico, sino también en otros delitos penales graves. Entre ellos, se le acusa de secuestrar a una menor de edad tras ser sacada de un hogar de albergue en Mato Grosso para transportarla hasta Italia en una vendetta por narcotráfico. En esa oportunidad, Rabello -según registros de la Policía Federal- realizó acciones riesgosas en un helicóptero que también fue usado en actividades de narcotráfico. Falsificación de documentos El nombre de Marcio Rabello Mesquita Theodoro, empezó a conocerse desde el 28 de septiembre de 2022, cuando su amigo y compatriota a quien llamaba “hermano”, Flavio Verdum de Almeida Junior, fuera asesinado a balazos en las afueras de un condominio, ubicado por el canal Isuto. Ese mismo día, Rabello fue detenido y señalado de hacer matar a su amigo. En su poder se descubrieron 20 mil dólares, el celular de la víctima, municiones y otros. El acusado fue enviado a la cárcel por 180 días al evidenciarse en las pesquisas de la Felcc y la Fiscalía que participó en el crimen de su amigo, porque cayó en contradicciones. Además, llamó la atención que el día del suceso, el vehículo que manejaba su amigo fue atacado con al menos 30 impactos de bala y al acusado no le alcanzó ni un disparo. Así, el investigado apeló y el 11 de noviembre se instaló la audiencia en la sala penal tercera del vocal Julio Nelson Alba para resolver el pedido de cesación a la detención. El magistrado levantó los riesgos procesales al reconocerle familia constituida, actividad lícita como estudiante de medicina de una universidad y domicilio. Solo dejó pendiente, el riesgo por su alta peligrosidad, pero ordenó una valoración sicológica por el Instituto de Investigaciones, Técnicos Científicos de la Universidad Policial (Iitcup). El Iitcup a través del sargento Juan José Édgar Nava Antoriano, emitió dictamen pericial. Determinó que Marcio Rabello no mostraba trastornos mentales o sicológicos y no presentaba peligrosidad ni comportamientos violentos. El 16 de enero de 2023, el ciudadano brasileño insistió en el pedido de libertad y se instaló audiencia ante la jueza cautelar Livia Alarcón. Su defensa -a través del abogado Marcos Charcas- hace prevalecer la decisión del vocal Julio Nelson Alba que le levantó casi todos los riesgos procesales y el dictamen pericial del Iitcup. Al final, la jueza le concede la tutela con las siguientes medidas: arraigo en Migración, fianza de Bs 30.000, arresto domiciliario de 20 horas desde las 7 de la mañana sin escolta policial y presentación a firmar el libro cada semana en el juzgado y en la Fiscalía. Así, salió libre de la cárcel el 19 de enero. Entonces, el 2 de febrero, en San Ignacio de Velasco, fue asesinado a balazos Flavio Verdum de Almeida, padre de Flavio Verdum de Almeida Junior. La Policía maneja le hipótesis de que Rabello Mesquita, también estaría detrás del asesinato de Flavio Verdum de Almeida. Para frenar la libertad del acusado, la Felcc presentó a la jueza Alarcón los documentos falsos que utilizó Rabello. El 12 de diciembre de 2022, la vicerrectora de la universidad Udabol, Mary Claudia Camacho Palacios, formuló denuncia en la Felcc contra Rabello Mesquita por el delito de falsificación. La denuncia señala que el mencionado antisocial no está registrado como estudiante en esa institución. Por lo tanto, la certificación que presentó al juzgado argumentando ser estudiante de medicina de la Udabol, validada por la juez para otorgarle su libertad, era falsa. Asimismo, el imputado presentó documentos de que vivía en un inmueble por el barrio Petrolero Sur 2907 de su enamorada Eunice Reina Claure Romero. Sin embargo, la Felcc verificó la casa y la propietaria declaró que nunca vivieron ahí Marcio Rabello ni su pareja, por lo que la certificación también resultó ser falsa. La Felcc presentará documentación adjuntado pruebas ante el Consejo de la Magistratura para que se inicie una investigación contra la jueza Livia Alarcón y el vocal de la sala penal tercera, Julio Nelson Alba, por haber concedido libertad y levantarle los riesgos procesales a Marcio Rabello del PCC, investigado por asesinato. La Felcc y la Fiscalía sostienen que la jueza y el vocal no verificaron los documentos falsos que presentó el imputado y; al contrario, los avalaron.