Aprehenden a dirigente del MAS Reynaldo Ezequiel por conducir en estado de ebriedad





10/02/2023 - 07:30:37

Erbol.- El dirigente del MAS, Reynaldo Ezequiel, fue aprehendido por la Fiscalía, tras ser grabado conduciendo en aparente estado de ebriedad y provocar una triple colisión en el Cuarto Anillo de Santa Cruz, informó el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a través de sus redes sociales. “El señor Reynaldo Ezequiel no portaba Licencia de Conducir al momento del hecho que provocó una triple colisión, además que se negó a realizarse la prueba de alcoholemia”, publicó Del Castillo en su cuenta de Facebook. El dirigente fue filmado en estado de ebriedad al volante de una vagoneta de color negro. Además, se puso agresivo con las personas que le reprochaban su actitud, pero por su estado no podía mantenerse con equilibrio, llegando a caerse al piso. Desde una patrulla, Ezequiel fue entrevistado por medios televisivos y cuando era consultado si había bebido, este respondió: “¿Cuál es el problema? ¿Nunca has bebido vos? ¿Nunca has bebido vos?”, cuestionó a los periodistas. En tono irónico, Ezequiel dijo que había bebido por tristeza debido a la inhabilitación de Reiniero Vargas como candidato a presidente cívico. Consultado sobre la denuncia en su contra, Ezequiel dijo: "No me importa, el tema es patria o muerte, saludos", y dedicó un beso hacia la cámara. Según el informe del Ministro de Gobierno, el hecho de tránsito provocado por el dirigente del MAS no causó daños en las personas, simplemente se registraron daños materiales en varias movilidades. “Pedimos al Ministerio Público celeridad al respecto, y que la Ley sea aplicada de manera firme contra quien la incumpla”, añadió Del Castillo. El dirigente del MAS, también fue aprehendido en 2020, durante la pandemia por vulnerar la cuarentena cuando circulaba en un vehículo en la capital oriental.