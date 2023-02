Gobierno: Empresas del sector industrial pagan una tarifa eléctrica más baja que la categoría domiciliaria





10/02/2023 - 07:13:42

El sector industrial se beneficia de una tarifa eléctrica subvencionada, inferior a la doméstica. En Santa Cruz, el costo del kilovatio hora (kWh) es de Bs 0,58 en la categoría industrial, un precio más bajo que el de la categoría domiciliaria, que es de alrededor de Bs 0,82 por kWh, informó este jueves el vocero del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Ronald Veizaga. “Bolivia tiene la tarifa más baja con relación a los países vecinos y la industria tiene todas las condiciones para ser competitiva, porque se beneficia de la subvención de gas y electricidad que da el Estado todos los días”, afirmó el experto respecto a las objeciones al Decreto Supremo (DS) 4794 por parte de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), señala un reporte institucional.



Explicó que el precio por la energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es una de las más bajas de la región y además las empresas del sector industrial son favorecidas con la subvención estatal en diésel, gasolina y gas para sus procesos industriales. Todos estos elementos se traducen en un abanico de ventajas que otorga el Gobierno nacional para reducir los costos de producción del sector industrial. En ese sentido, remarcó que el DS 4794 no modifica los beneficios señalados, ya que su objetivo es hacer un uso racional del gas natural que favorece la economía de los industriales, porque mediante SIN se conectarán a una fuente de energía eléctrica robusta, confiable y renovable. En el marco de la estrategia nacional de transición energética y consecuente con el compromiso de ayudar al cuidado de la Madre Tierra, se realizó cuantiosas inversiones para incorporar al SIN 1.157 megavatios (MW) de capacidad instalada con fuentes de energías renovables para generar energía eléctrica limpia. Las advertencias de la Cainco respecto a una incidencia de la norma en sus costos de producción, con efecto de alza de precios de los productos al consumidor final no se justifican, dijo Veizaga, porque el DS 4794 no disminuye los volúmenes para la producción ni tampoco subirá el precio del gas. Asimismo, el vocero recordó que en el marco de acuerdos a nivel de la Organización Naciones Unidas (ONU), la política energética del Gobierno avanza hacia una transición energética de fuentes renovables, que también significa hacer uso racional de la energía.