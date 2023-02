El MAS tiene dos estrategias para tomar la Gobernación de Santa Cruz





10/02/2023 - 06:58:02

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) ejecuta dos estrategias para llegar a dominar la Gobernación de Santa Cruz. La primera se realiza a través de la vía judicial con una acción de cumplimiento que pide alejar del cargo al gobernador detenido en Chonchocoro, Luis Fernando Camacho. En la segunda busca dejar sin gobernabilidad la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) quitando los curules a los asambleístas indígenas. El legislador departamental y jefe de la bancada indígena cruceña, Roberto Urañavi, denunció en Página Siete que el MAS “ocupa y presiona al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz para llevar a cabo una revocatoria ilegal” contra el asambleísta Wilson Cortez Soria, representante del pueblo yuracaré-mojeño. El legislador Urañavi anunció que esta revocatoria fue programada para el domingo 12 de febrero en Puerto Villarroel. Indicó que si se cumple esa acción, el MAS irá tras la revocatoria del asambleísta de la nación guaraní. “La intención del MAS con esta revocatoria es descabezar a los pueblos indígenas y a sus representantes (...) La intención es tomar el poder del gobierno departamental (de Santa Cruz) a través de la Asamblea Legislativa Departamental”, explicó Urañavi. La revocatoria que se impulsa contra el asambleísta Cortez es a través de los usos y costumbres de los yuracaré-mojeños con la instalación de una asamblea en el pueblo, instancia en la que se pretende desconocer la representatividad de este legislador. Según la denuncia, se conoce que el MAS estaría impulsando una “dirigencia paralela” para que logre la representatividad en la ALD y así dejar fuera a los actuales legisladores indígenas. El legislador Urañavi calificó la intención como una “intromisión política, una falta de respeto y violación a la estructura orgánica, además de una violación al autogobierno que está contemplado en la Ley 026 (de Régimen Electoral) en el marco de la democracia comunitaria”. Con esta estrategia, el asambleísta Urañavi alertó que el objetivo principal del MAS es “tomar el poder descabezando a los asambleístas indígenas”. “No olvidemos que somos cinco pueblos indígenas que le damos gobernabilidad y estabilidad al departamento de Santa Cruz”. En la segunda estrategia, el MAS busca que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dé curso a la acción de cumplimiento que presentó contra el gobernador Camacho, así buscaría alejarlo del cargo y que el vicegobernador Mario Aguilera ocupe ese puesto. La audiencia estaba programada para el miércoles 8, pero se postergó para el jueves 16 de febrero porque no se notificó a Camacho. El abogado constitucionalista José Luis Santistevan prevé que el MAS con esta estrategia busca poner como gobernador al actual vicegobernador Aguilera; pero desbaratando a la bancada indígena le quitaría la gobernabilidad y de esa manera en poco tiempo él dejaría el puesto. Entonces, la ALD elegiría un nuevo gobernador servil al MAS, aseguró. “El primer elemento es la instrumentalización de la justicia para apropiarse de lo que no ganó en las urnas; el segundo elemento es la persecución judicial que se da a los dirigentes cívicos y autoridades de la Gobernación, vulnerando sus derechos constitucionales y el debido proceso. El tercer elemento, frente a todos los embates del MAS, es que seguirá existiendo una resistencia en Santa Cruz”, dijo Santistevan. “El MAS es el único que no quiere una reforma de la justicia, peor una reforma constitucional”.