Ministro de Economía: No hay condiciones para modificar el tiempo de cambio del dólar





10/02/2023 - 06:46:21

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este jueves que por el momento no hay condiciones para modificar el tipo de cambio del dólar, que se mantiene invariable desde noviembre de 2011. “No se está” ni si quiera considerando un ajuste, porque el Banco Central de Bolivia (BCB) está “haciendo sus pagos regularmente”, los bancos “vienen y obtienen sus recursos, el servicio de la deuda se paga regularmente y también por el abastecimiento de gasolina y diésel”, explicó. “Todos los pagos que hay que realizar con divisas se están realizando de forma regular”, enfatizó. Montenegro recordó que el tipo de cambio del dólar “se mantiene en la misma paridad de 6,96 bolivianos para la venta y 6,86 bolivianos para la compra” desde el año 2011. La última vez que se movió el tipo de cambio fue el 2 de noviembre de 2011, cuando la moneda nacional se apreció de Bs 6,97 a 6,96 para la venta y de Bs 6,87 a 6,86 para la compra por cada dólar estadounidense. Montenegro calificó de “mentiras” las versiones que circulan en algunos medios de comunicación en sentido de que se generó una “devaluación” del dólar por la decisión del BCB de comprar dólares a los exportadores bolivianos a una tasa competitiva de Bs 6,95. “No se puede decir que ha habido una devaluación, es una cuestión ilógica lo que están señalando, están queriendo meter miedo a la población”, advirtió el ministro. Señaló que la decisión del BCB fue asumida a petición de los exportadores bolivianos que quieren mejorar sus ingresos por los dólares que generan producto de las ventas que realizan en el mercado externo. De acuerdo con el presidente del BCB, Edwin Rojas, los exportadores bolivianos acuden en la actualidad al sistema financiero para cambiar sus dólares a moneda nacional, donde reciben entre Bs 6,90 y Bs 6,92 por cada divisa, en el marco de la banda de tipo de cambio establecido por el ente emisor (Bs 6,86 compra y Bs 6,96 venta). Ahora, la iniciativa ofrece un “tipo de cambio competitivo” que permite a los exportadores captar más recursos por sus exportaciones en moneda estadounidense. “Lo que queremos es pagar un tipo de cambio competitivo, que va a estar en el orden de los 6,95 bolivianos para incentivar a los exportadores y sigan este ritmo de exportaciones”, explicó y aseguró que no se hará ninguna diferencia al momento de hacer la compra entre grande, mediano o pequeño exportador como suele suceder en el sistema financiero. La meta del BCB es comprar al menos $us 1.000 millones de los cerca de $us 9.000 millones que genera el sector exportador privado. Los datos oficiales dan cuenta que las exportaciones llegaron a los $us 13.653 millones en 2022.