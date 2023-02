Diputada de CC formaliza denuncia contra el Ministro de Defensa por caso radares





10/02/2023 - 06:42:35

Erbol.- La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, formalizó este jueves una denuncia penal contra el Ministro de Defensa, Edmundo Novillo, por presuntamente no atender sus peticiones de informe, con relación a los 13 radares para el control aéreo del país La denuncia presentada ante la Fiscalía de La Paz es por el delito de incumplimiento de deberes. La asambleísta señaló que desde 2022 ha solicitado peticiones de informe de manera escrita, oral y hasta pidió una interpelación que hasta el momento no tienen respuesta. “El ministro Edmundo Novillo se excusó un sinfín de veces para no brindar esta información”, lamentó la diputada. En 2014 el gobierno de ese entonces emitió la ley 521 para el control aéreo del territorio nacional, para ello se adquirió 13 radares tecnológicos franceses, que recién fueron entregados en diciembre del año pasado. Hasta la fecha no se conoce de su funcionamiento. Nayar señaló que es importante para el país el funcionamiento de esos radares, ya que, en las últimas semanas en el Paraguay se secuestró avionetas provenientes de Bolivia con sustancias controladas. “Se tiene como resultado del incremento del traslado de droga de Bolivia a países de la región y obviamente esto conlleva consecuencias como la inseguridad ciudadana y la destrucción de las familias de los hogares bolivianos. Así que el principal responsable es el señor Edmundo novillo por su inacción en torno a la utilización de radares”, denunció la asambleísta.