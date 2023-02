Netflix le pone punto final a las cuentas compartidas





09/02/2023 - 21:17:25

Sabíamos que llegaría el momento, y sabíamos que sería este mismo año. Ahora ya podemos ponerle fecha al comienzo del fin de una era en Netflix. La compañía de streaming ha anunciado que desde el próximo 21 de febrero comenzarán a implementar las medidas que han diseñado para que los usuarios no puedan compartir sus cuentas, o al menos no sin pagar por hacerlo. Llevamos meses escuchando que ahora sí Netflix pondría fin a la posibilidad de compartir cuentas, las preguntas que nos hacíamos eran: ¿cómo y cuándo? La primera ha sido una difícil de responder. La compañía ha probado distintos métodos durante los últimos meses, desde “cobrar por añadir casas”, algo que dejaron de hacer tras su fracaso, hasta, recientemente, asociar tu cuenta a la red WiFi de tu hogar, algo de lo que también se retractaron, al menos en parte. Ahora, Netflix ha explicado exactamente cómo funcionará, ya que “cada cuenta está pensada para una sola casa”. Será necesario configurar una “ubicación principal”, es decir, una casa principal para la cuenta desde la que todos los que vivan allí podrán usarla. Pero en el caso de salir de casa o estar de viaje, Netflix dice: Como siempre, los suscriptores podrán ver Netflix en sus dispositivos personales o iniciar sesión en otro televisor (en un hotel o un alquiler vacacional, por ejemplo). Esto, por supuesto, genera varias dudas que aún no tienen respuestas claras: por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedes estar de viaje hasta que Netflix decida que, al menos para ellos, ya no estás viviendo en la misma casa? Por otro lado, Netflix también permitirá añadir “suscriptores extras”, es decir, dar acceso a tu cuenta a personas que no vivan en la misma casa del propietario de la cuenta. Esto, por supuesto, tendrá un precio adicional. El plan estándar permitirá añadir un suscriptores extra, mientras que el plan prémium permitirá añadir hasta dos personas. Estas medidas entrarán en efecto el próximo 21 de febrero, primeramente en España, Canadá, Portugal y Nueva Zelanda. Con el tiempo, irán añadiendo países y territorios, incluyendo todo el territorio latinoamericano.