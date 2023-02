Belinda busca el amor verdadero: Estos son sus requisitos





09/02/2023 - 21:02:55

A unos días del Día del amor y la amistad, Belinda publicó en Instagram una reflexión sobre el tipo de relación que busca. La cantante destacó que sabe que al amor real sí existe y está segura de ello gracias a sus abuelos maternos, Pierre Schüll y Juana Moreno, por lo que, a escasos días de celebrarse el Día del amor y la amistad, recordó cómo se quisieron y confesó que a ella le gustaría vivir un amor así. “Hoy hace 15 años, el día 8 de febrero murió mi abuelito y el 10 de febrero de 2021 se fue la reina de mi corazón, mi abuelita… mi mamá me acaba de decir que las parejas muchas veces se van en el mismo mes, aunque hayan muchos años de diferencia…”, inició su mensaje. Beli recalcó la forma en que sus familiares se trataron durante su relación en un texto que tituló “Reflexión de amor, en el mes del amor”. “Recuerdo como si fuera ayer la manera tan única en la que se amaban mis abuelitos, la forma en la que se veían, se apoyaban, se peleaban, pero siempre se peleaban con amor y respeto”, destacó. Finalmente, Belinda expresó su deseo por encontrar un hombre con el que pueda vivir un amor tan intenso como el de sus abuelos. “Ojalá, algún día, la vida me dé un amor así como el de ellos… Los amo y los extraño todos los días… pero son una fuente de inspiración, me recuerdan que el amor real sí existe, pero también me recuerdan que está muy cabr*n encontrarlo jajaja”, concluyó. Beli se comprometió en mayo de 2021 con Nodal, pero en febrero de 2022 informaron que su relación había llegado a su fin.