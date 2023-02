Este viernes se estrena Tu casa o la mía, la película romántica con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher





09/02/2023 - 20:52:54

Infobae.- Tu casa o la mía (Your Place or Mine) es la esperada película romántica que llegará a Netflix como parte de la celebración del mes del amor. Está protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, dos estrellas que –a pesar de haber triunfado en este género el cine– nunca han actuado juntos como pareja. La producción fue dirigida y escrita por Aline Brosh McKenna (El diablo viste a la moda). “Debbie (Reese Witherspoon) y Peter (Ashton Kutcher) son mejores amigos, a pesar de ser muy distintos. Ella disfruta su rutina como madre en Los Ángeles, y él ama lo impredecible de su vida en Nueva York. Pero, cuando intercambian casa y estilo de vida por una semana, descubren que lo que creen que quieren no es exactamente lo que necesitan”, se lee en la premisa oficial. La temporada 4 de “You”, “Tu casa o la mía” y “At Midnight”, entre los estrenos del 6 al 12 de febrero El nuevo film se lanzará el viernes 10 de febrero en el catálogo de la plataforma. Más datos sobre “Tu casa o la mía” Además de Witherspoon y Kutcher en los protagónicos, el elenco de Tu casa o la mía está integrado por Jesse Williams, Steve Zahn, Tig Notaro, Zoë Chao, Griffin Matthews, Wesley Kimmel, Rachel Bloom, Vella Lovell y Shiri Appleby. El proyecto es una idea original de McKenna y tiene su origen en sus comienzos laborales en Nueva York, ciudad en la que pudo vivir gracias a que un amigo le ofreció su departamento para quedarse. “Fue divertido para mí lo ligeramente vacío que estaba y cómo faltaban comodidades. Empecé a pensar que sería divertido si empezaba a vivir su vida en su apartamento, conociendo a las personas en su vida. Mientras estaba allí, nos enviábamos correos electrónicos casi como si eso fuera lo que estaba haciendo. Entonces pensé, ¿qué pasaría si él viniera a quedarse donde yo vivía y tuviera que ser mamá? Tuve esta idea durante mucho tiempo”, contó la cineasta. Agregó también que considera “gracioso” haber creado una historia de amor cuando antes había trabajado más en títulos satíricos como El diablo viste a la moda y Crazy Ex-Girlfriend. Incluso, el género rom-com le pareció más arriesgado: “Eso fue parte de la génesis para mí. Tenía muchas ganas de hacer una película para personas de cierta edad porque, a menudo, en las comedias románticas, cuando las personas de 20 años terminan juntas, a veces siento que ‘esos son 18 meses agradables, pero al final esa no es la persona con la que te vas a casar’”. Tu casa o la mía es una comedia romántica moderna que ubica a sus personajes principales en dos ciudades distintas, Nueva York y Los Ángeles; pero los conecta a través de la avanzada tecnología de comunicación del siglo 21.