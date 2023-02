Al menos 300 camiones bolivianos que estaban varados 37 días en Perú llegaron a Desaguadero





09/02/2023 - 20:38:11

Tras gestiones hechas por el Gobierno nacional, al menos 300 camiones bolivianos que estaban varados en Perú por 37 días, lograron llegar hasta Desaguadero, informó este jueves el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. En contacto con Panamericana, la autoridad indicó que los transportistas bolivianos de carga pesada avanzaron desde anoche alrededor de 60 kilómetros (Km) luego de estar varados en el país vecino durante 37 días “con todas las complicaciones que eso significa”. “A través de negociaciones, sobre todo con los hermanos peruanos que estaban bloqueando, se ha logrado ir pasando poco a apoco algunos de los bloqueos y hoy (jueves) por la mañana ya nos reportan que, de los aproximadamente 350 camiones que se tenían parados, ya 300 se encuentran en Desaguadero del lado de Perú”, aseguró. De acuerdo con el viceministro, ante la quema de las oficinas de la Aduana y Migración de Perú, se buscará que los trámites para la salida aduanera se hagan de forma virtual y recomendó a los transportistas no intentar cruzar al lado peruano. “No tengamos de nuevo este problema de que no puedan volver, recomendamos no intentar ir para el lado de Perú, ahora que se ha podido sortear esta ruta para que puedan cruzar”, exhortó. Citado en un reporte de la agencia Sputnik, Blanco también informó que se normaliza el tráfico de camiones con carga de exportación en los pasos fronterizos con Chile, donde se desviaron las mercancías que no pueden salir por puertos peruanos por los conflictos. “El reporte que recibimos de los puntos fronterizos es que el tránsito es normal, ya no existen filas, un transportista llega y ya no tiene que pasar la noche. Se ha hecho más fluido el tránsito y la idea es que estas medidas sean de carácter permanente para facilitar el tránsito”, dijo. El 31 de enero de este año, autoridades de los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron ampliar el horario de atención en el Complejo Fronterizo de Chungará hasta las 20.30, para facilitar el paso de camiones varados. El comercio exterior boliviano se ve perjudicado a causa de los bloqueos en Perú, que sufre una crisis política y social tras la destitución de Pedro Castillo, en diciembre del año pasado, según los datos oficiales. ABI