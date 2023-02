Anuncio de nuevas elecciones de directiva en la brigada cruceña aviva la división interna en Creemos





09/02/2023 - 20:34:07

El Deber.- Una nueva disputa interna en la alianza política Creemos se generó este jueves, tras el anuncio del jefe de bancada en Diputados, Óscar Michel, sobre la convocatoria a postulantes para votaciones internas que permitan la próxima elección de la directiva de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz. Michel adelantó que, "en cumplimiento de la legitimidad y legalidad que compete a Creemos", las postulaciones y elección a la presidencia y primera secretaría deberán sujetarse a la convocatoria que emitirán las jefaturas de bancada, tanto en Diputados como en Senadores. “Cualquier persona que no gane su postulación, dentro de la elección interna de Creemos, y quiera ser elegido por las otras fuerzas políticas son funcionales al partido de Gobierno”, enfatizó el diputado. Afirmó que, en los siguientes días, serán convocados todos los parlamentarios electos por Santa Cruz, para que sean postulados en el marco de lo establecido en el código interno de esta fuerza política. “La primera fuerza política de Santa Cruz es Creemos, por lo que le corresponde colocar la Presidencia y la Primera Secretaría”, precisó. Sin embargo, este anuncio no fue bien recibido por el diputado Leonardo Fabián Ayala (Beni), quien asegura ser el jefe de bancada nacional. Dijo que desconoce la convocatoria y que carece de legalidad, pues no se realizó en consenso dentro de la alianza. “Óscar Michel es un simple diputado de Santa Cruz; el jefe de la bancada nacional electo y reconocido es mi persona. Me sorprendió, hoy (jueves), que él llama a una supuesta elección interna del partido para elegir candidato; esto es totalmente ilegal y desconocemos, como alianza, dicha convocatoria”, sostuvo Ayala. “Estamos cansados (de) que sigan manipulando a la opinión pública, diciendo que los que no participen -como ellos, que reciben líneas de Walter Chávez, hasta ahora- son parlamentarios traidores de nuestra alianza; nuestra alianza es nacional y representa al Beni, Pando y Santa Cruz”, añadió. La alianza Creemos se encuentra dividida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el control de la jefatura de bancada nacional, desde noviembre del pasado año, cuando el líder del partido, Luis Fernando Camacho, posesionó a Michel como jefe de bancada y, paralelamente, otra facción eligió a Ayala.