Evo y el MAS lanzan ultimátum a Arce y le piden que deje de dividir al pacto de unidad





09/02/2023 - 20:16:51

El Deber.- La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocó a sus direcciones departamentales para realizar un ampliado en el trópico de Cochabamba y, al concluir la reunión, el vicepresidente de este partido, Gerardo García, leyó las 12 conclusiones y una de ellas da un ultimátum al Presidente Luis Arce sobre su papel con los movimientos sociales. “Pedir al hermano Presidente Luis Arce no prestarse a dividir a las organizaciones sociales, ni a las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad ni a las direcciones orgánicas del MÁS-IPSP, como se hacía en los tiempos de los gobiernos neoliberales; asimismo el hermano Presidente debe definir si coordinará o no con las direcciones políticas del MAS-IPSP”, señala el octavo punto de las resoluciones masistas. Este jueves, la dirección nacional del MAS convocó a sus dirigentes departamentales y, según García, solo falto Tarija; los otro ocho departamentos acudieron al llamado para aprobar su resolución. “Repudiar los ataques reiterados de los diputados y senadores llamados ‘renovadores’ traidores de derecha que, a la cabeza del vicepresidente David Choquehuanca, pretenden con recursos legales atacar el Estatuto del MAS-IPSP, con el afán de proscribir la sigla del MAS-IPSP incurriendo en actos de traición al mandato del pueblo boliviano, que los eligió por el MAS-IPSP”, le recordaron los masistas al segundo mandatario. Según los propios masistas, los mandatarios ya 'fomentaron' la aparición de una “coordinadora Lucho-David” en La Paz, que intenta reemplazar a la dirección departamental del MAS en esa región; asimismo observan el denominado “bloque oriente”, que aglutina básicamente a los llamados renovadores del masismo. Gerardo García, segundo hombre del MAS viajó en dos oportunidades a La Paz para reunirse con el Presidente, Luis Arce; pero no logró los encuentros. Asimismo, la dirección del MAS acusa al Gobierno de haber instruido la suspensión del depósito de los aportes de funcionarios públicos a las arcas del partido. “Convocar a toda la bancada nacional del MAS-IPSP, tanto diputados, diputadas, senadores y senadoras, de manera urgente, a reunión con la dirección nacional y direcciones departamentales del MAS-IPSP”, señala el último punto del manifiesto masista. El 18 de julio de 2022 fue la última vez que se reunió la cúpula del MAS con los dos primeros mandatarios, en un intento por desmentir las versiones de división interna, que circulaban. Ahora los masistas acusan directamente al Vicepresidente de buscar la desaparición de este partido.