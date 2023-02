Restringen visitas a Camacho y denuncian que es víctima de una tortura blanca en Chonchocoro





09/02/2023 - 20:14:24

Correo del Sur.- El secretario de Gestión de la Gobernación cruceña, Efraín Suarez, denunció este jueves que en el penal de Chonchocoro restringen las visitas al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lo que calificó como una “tortura blanca” ejercida por el Gobierno “para callarlo”. “Piensan que el gobernador se va a callar por restringirles las visitas; pero ellos se equivocan y tenemos que denunciar esta situación. Esta es una tortura blanca porque presionan psicológicamente a un retenido, a un secuestrado, para que termine haciendo lo que ellos quieren; pero no lo van a lograr. Van a seguir torturándolo, pero no lo van a lograr”, expresó Suárez. El asesor viajó este jueves a la Sede de Gobierno, con la finalidad de ingresar en el penal de Chonchocoro y visitar al gobernador para comunicarle todos los trabajos que se vienen realizando en el interior de la Gobernación cruceña; pero no se lo permitieron, pese a que hoy es un día de visitas. “Me están restringiendo el derecho de poder entrar a visitar al gobernador, yo sé que al masismo no le gusta que él sea el gobernador cruceño; pero mientras su acción de cumplimiento, que están usando para dar el golpe a Santa Cruz, no se resuelva, él sigue siendo el gobernador, les guste o no les guste. Y tiene el derecho de recibir a los funcionarios públicos de la Gobernación”, sostuvo Suárez. El pasado 26 de enero, el gobernador junto a su esposa Fátima Jordan denunciaron que encontraron una cámara oculta dentro de una pared en su celda en Chonchocoro. Desde entonces, se conoce que solo permiten el ingreso de la persona que acompaña a Camacho por cuestiones de salud, es decir, su esposa y su hijo mayor.