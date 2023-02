Fiscalía admite otra denuncia contra un Subprocurador, ahora por presunta manipulación de testigo





09/02/2023 - 20:10:28

La Fiscalía de La Paz admitió una nueva denuncia contra el subprocurador de Supervisión e Intervención, Kaleff Clemor. Este caso se abrió por el delito de falsedad ideológica, según el documento al que accedió ERBOL. Esta nueva denuncia está relacionada a un anterior proceso penal que enfrenta el Subprocurador por el delito de violencia hacia la mujer, donde la víctima es su expareja Lorena. Según la denuncia, el Subprocurador habría manipulado la declaración de una testigo para favorecerse en el proceso por violencia hacia la mujer. La relación de los hechos refiere que el Subprocurador propuso a una testigo de iniciales Y.M.H para que declare a su favor, pero la misma fue convocada el 6 de febrero de este año en la EPI Cotahuma para firmar una declaración “ya realizada” con anterioridad, presuntamente por el subprocurador Kaleff Clemor. Según la denunciante, al día siguiente, el 7 de febrero, la testigo se contactó con ella a través de una llamada y le confesó que el Subprocurador estaba “pagando investigadores” para manipular su proceso. El audio de esa llamada está en posesión de la denunciante. En el mismo se escucha que la testigo reconoce que el Subprocurador había “armado” su declaración”.

“Armó pues una declaración con cosas que eran demasiado exageradas, claramente se cree el mesías, un pan de Dios. Yo soy cristiana Lorena y este es un falso cristiano y eso es lo que a mí me molesta. Sabes qué, aunque no me creas, psicológicamente a mí ha logrado convencerme, le he creído, incluso le he perdonado la vez que vino a pegarme con su gente, ¿recuerdas?”, señala la voz atribuida a la testigo en el audio. Según esta conversación, la testigo decidió comunicarse con Lorena debido a que observó cómo Kaleff habría pagado a los investigadores para modificar las declaraciones, ya que ese día varios testigos fueron a comparecer, entre ellos sus amigos. “Y resulta que cuando voy hacer la declaración, me salgo y se meten ahí sus dos asistentes, su abogada más y le han pagado al suboficial para que él pueda redactar las declaraciones a su conveniencia”, cuestionó la testigo. La denuncia fue admitidita el 9 de febrero. La misma también es contra un policía de nombre Wuilder G.CH.C y la testigo Y.M.H., por el delito de falsedad ideológica. Kaleff Clemor fue denunciado en noviembre de 2022 por violencia psicológica, sexual y otros por su expareja de nombre Lorena. Dentro de este proceso un informe policial del IITCUP calificó de altamente creíble la declaración de la víctima y los daños que le provocó. En el proceso por violencia, el abogado del Subprocurador negó todas las acusaciones en contra de su defendido e indicó que asumirán defensa conforme a derecho para demostrar la inocencia de su cliente.

Este medio intentó comunicarse con el Subprocurador para recoger su versión sobre esta denuncia, pero no respondió el teléfono ni mensajes de texto.