Senador que desconoce presidencia de Añez, se favoreció con ley de prórroga de mandato que ella promulgó





09/02/2023 - 17:43:23

Página Siete.- El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Luis Adolfo Flores, quien señaló que no existen pruebas que acrediten el mandato de la exmandataria Jeanine Añez, se favoreció con la Ley de Prorroga de Mandatos promulgada en la gestión transitoria. El parlamentario en ese entonces era gobernador de Pando. Añez promulgó la norma de prorroga de mandatos de autoridades electas el 20 de enero del 2020. En junio, medios locales informaron que “gobernador Luis Adolfo Flores” fue internado con coronavirus en el Centro Centinela Perla del Acre. Flores, en pasados días, manifestó que la comisión que lidera devolvió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tres proposiciones acusatorias de juicios juicio de responsabilidades contra Añez al no haber pruebas que acrediten su mandato. “Se ha aprobado por mayoría de la Comisión remitir la documentación para que argumenten, para que suplan, para que puedan complementar pruebas suficientes para aprobar o no esta Comisión un juicio de responsabilidades, al ser insuficiente las pruebas, estamos remitiendo nuevamente al TSJ”, dijo el parlamentario. Esta determinación de la Comisión de Justicia fue observada por abogados constitucionalista, quienes la calificaron de “ilegal”, puesto que no es atribución de una comisión rechazar casos de corte, dado que aquello le corresponde al pleno de la Asamblea Legislativa. Además, políticos cuestionan la determinación que asumió el Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra de Añez, porque desconocen su mandato, cuando varias de sus autoridades se beneficiaron con la prórroga de mandatos y el presidente Luis Arce salió electo de las elecciones que se efectuó durante la gestión transitoria. Por su parte, Flores manifestó que la legitimidad y la legalidad de la prórroga de mandato de autoridades electas la dio la Asamblea Legislativa, por lo cual acató la norma sancionada por los legisladores de ese entonces. “En momentos conflictivos se tiene que seguir el principio de la seguridad jurídica (...), bajo ese principio y bajo la legalidad y legitimidad que tenía la Asamblea Legislativa, es la que ha hecho las leyes, ha redactado las leyes, ha sancionado las leyes, y promulgaba o no (Añez), igual iba a promulgarse esa normativa, porque era una necesidad”, sostuvo, en declaraciones a Página Siete Digital. Flores llegó a ser gobernador por la sigla azul el 31 de mayo del 2010, cargo que desempeñó por dos gestiones hasta noviembre del 2020, y ahora es senador por el Movimiento Al Socialismo.