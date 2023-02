Expertos: Compra de dólares a exportadores no ataca al verdadero problema que es el déficit





09/02/2023 - 17:26:32

Página Siete.- Luego que el Banco Central de Bolivia (BCB) anunciara ayer la compra de divisas al sector exportador con un tipo de cambio de 6,95 bolivianos por dólar, superior al valor que ofrece el sistema financiero, tres expertos coincidieron en afirmar, por separado, que en un contexto de descenso de las Reservas Internacionales Netas (RIN), “no se ataca al verdadero problema”, que es el déficit fiscal, y que, por tanto, las que actuales disposiciones son “medidas parches y parciales”. “En gran medida las soluciones que están presentando el BCB y el Ministerio de Economía son soluciones parches; es decir, que el gran problema que tenemos es un excesivo gasto fiscal que demanda muchos dólares. Obviamente, la principal causa es la subvención de los hidrocarburos, pero también tenemos un fuerte componente de importaciones de parte del Gobierno”, analizó el exdirector del BCB, Gabriel Espinoza, en contacto con Página Siete Digital. Advirtió que, si ese tema no se corrige, no habrá manera de conseguir la suficiente cantidad de dólares, sobre todo pensando en que los ingresos que tiene Bolivia, como la venta del gas, están en una tendencia descendente. “Entonces, el tratar de buscar divisas en el mercado interno, es sólo para ganar tiempo, pero no soluciona el verdadero problema que es el déficit fiscal. En la medida en la que el Gobierno siga negando esto, lo que vamos a tener es un deterioro de los equilibrios”, anticipó. Enumeró que esta disposición viene a ser parte de un paquete de medidas que lanzó en los últimos días el ente emisor, aunque poco efectivas. Entre ellas están la disposición de reducción de encaje legal, para tratar de mover las divisas hacia las RIN; el bono remesa, que intenta capturar ahorro del público en dólares; el inicio del tratamiento del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Reservas, y, ahora, la compra de divisas a los exportadores. Sobre esta última se destaca tres características: la primera es que se ofrece una tasa de cambio preferencial, porque se presume que los bancos han estado operando por debajo del 6,95 por dólar, que es algo que habrá que preguntarle al sector exportador, aunque en muchos de los casos parece que el tipo de cambio es similar a las ofrecidas por el BCB. El segundo aspecto es que, a pesar de tener una banda de cambio que está vigente en Bolivia, suelen presionar al alza el tipo de cambio, es decir que, gran parte de la población verá que hay un grupo de personas que reciben el tipo de cambio a 6,95 y empezará a demandar en el mercado una cifra similar. “Entonces, este tipo de políticas suele presionar hacia arriba y eso será difícil de sostener en un escenario de pocas divisas, el BCB tiene muy pocas reservas como para hacer frente a problemas que deriven de este intento de captación de recursos”, consideró. Finalmente, el tercer rasgo que mencionó es que gran parte de esta medida está apoyada en un escenario en el que las importaciones y el mercado privado de divisas se mantengan estables, ya que el problema es que el Gobierno está absorbiendo la liquidez, tanto en bolivianos con sus créditos, como en dólares a partir de estas medidas, lo que derivará en que a futuro la gente sienta una reducción de la disponibilidad de las divisas. El experto Jaime Dunn, en declaraciones a este medio, coincidió en señalar que esta medida puede que no sea tan atractiva para muchos exportadores, porque si tienen recursos en el exterior, no los van a traer a Bolivia simplemente porque se les está dando un mejor tipo de cambio. “El problema de fondo es que en el exterior hay tasas de interés que son mucho más altas que en Bolivia, por ejemplo, si un exportador deja su dinero en un banco internacional puede tener ganancias de hasta un 2 o 3% anual sobre esos dólares”, comparó Dunn. Mencionó que para atraer dólares al sistema de intermediación financiera y al mismo BCB, evidentemente, estos temas administrativos del tipo de cambio pueden ayudar, pero será de manera limitada. Por lo tanto, hay que tomar “decisiones más agresivas” como: eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), despenalizar las transacciones en dólares, porque son muy “caras” y están sujetas a varios impuestos. Lo otro que se debe hacer es tener una política, a través del BCB, con la que se incremente la tasa pasiva de dólares, en su criterio, para los ciudadanos tienen que ser interesante esos dólares que tienen en su “conchón bank”, como se dice, sin ganar intereses. Para el economista Gonzalo Chávez, considerando el límite inferior de 6,86 bolivianos por dólar, significa que, por cada 100 dólares cambiados con el Banco Unión, el exportador recibirá 9 bolivianos adicionales, lo que significa 695 bolivianos. En el caso que se logre el objetivo de atraer 1.000 millones de dólares, esto le costará al Estado boliviano 90 millones de bolivianos o un poco menos de 13 millones dólares. “No parece un mal negocio cuando se trata de recomponer reservas y estabilizar el tipo de cambio”. “Sin embargo, todas estas medidas parche no van al fondo del problema que tiene que ver con el enorme déficit público del Gobierno, que es el agujero negro que se come las Reservas Internacionales. La salida estructural está en cortar gastos, racionalizar inversiones y aumentar impuestos a los nuevos ricos creados por el modelo económico, primario, exportador, rentista y centralista”, sugirió Chávez, en sus redes sociales. Agregó que todas estas medidas de corto plazo en general muestran “desesperación” y mandan malas señales a los radares de las expectativas de la gente, que se asustan, más que ayudar. “Gritan a los cuatro vientos que están a la caza de dolarachos o washintones”. Según el economista, crear el antecedente de un tipo de cambio preferencial es un camino que a veces no tiene retorno y puede distorsionar todo el mercado de las divisas. En la Argentina, hay varios mercados de ese tipo, hay el mercado soya, el mercado Blue y otros.