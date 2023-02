Gobierno chino aprueba el proyecto de la Refinería de Zinc; firmarán el préstamo de $us 350 millones en los próximos meses





09/02/2023 - 17:21:17

El gobierno chino aprobó el proyecto de construcción de la Planta Refinadora de Zinc en Oruro, por lo que se prevé firmar el contrato de préstamo de $us 350 millones “en los próximos meses”, informó este jueves el presidente Luis Arce. “El Gobierno Chino ya aprobó el proyecto de la Planta Refinadora de Zinc en Oruro, la misma que representará una inversión de 350 millones de dólares”, indicó el mandatario de Estado en la sesión de honor por los 242 años de la gesta libertaria del departamento. Explicó que en los próximos meses se suscribiría el contrato de préstamo, luego de la visita que realizaron los personeros de la Agencia de Cooperación China y del Exim Bank, al terreno donde se instalará la factoría. “En la presente gestión se plasmará la construcción de la planta para la refinación del zinc”, dijo. Con esta nueva industria de minerales, se estima la refinación de 65.000 toneladas (t) de zinc metálico al año con el mineral proveniente de la Empresa Minera Colquiri (EMC), cooperativas y minas como Bolívar y Porco. Bolivia dará un salto cualitativo en el sector, ya que la planta apunta a fundir y refinar el mineral para la venta al mercado exterior y adicionalmente recuperar valor de otros metales como el de galio, germanio e indio, “tecnológicos de alta demanda hoy en el mercado internacional”. De acuerdo con los datos del Ministerio de Minería, técnicos de la Agencia de Cooperación China y del Eximbank visitaron los últimos meses de 2022 las plantas de las empresas Colquiri y Bolívar, para “certificar y garantizar el financiamiento para la edificación de la Planta Refinadora de Zinc. La delegación, además, se reunió con autoridades de los ministerios de Hidrocarburos y Energías, de Medio Ambiente y Agua, de Trabajo y otras carteras “importantes” para asegurar la inversión de $us 350 millones. La Planta Refinadora de Zinc será construida en la localidad orureña de Vinto, en la empresa de ese mismo nombre, y tendrá una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas de concentrados de zinc. Esta nueva factoría será construida en la línea del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y en la política de industrialización con sustitución de importaciones, que impulsa el Gobierno nacional. ABI