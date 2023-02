Diputado Héctor Arce: Estoy seguro, Evo Morales va a ser el próximo presidente del Estado





09/02/2023 - 17:17:25

Erbol.- “Estoy absolutamente seguro y convencido y lo voy a decir hoy: Evo Morales va a ser el próximo presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”. Así el diputado Héctor Arce aseguró que defenderá al exmandatario de los ataques que reciba, en particular del sector denominado “renovador” dentro del MAS. El diputado Arce se pronunció respecto a las críticas que recibió Evo Morales de parte del ala renovadora del MAS. “Evo Morales no va a caer en este juego, en esta trampa de los renovadores que son los traidores, les guste o no”, dijo el legislador, según reporte de radio Pío XII de la Red ERBOL. Dijo que le duele el ensañamiento con “tanta barbarie y brutalidad” para desgastar la imagen de Morales, a quien calificó como un hombre que “tanto trabaja”. El diputado insistió en que, en todos los rincones del país donde asiste, quieren verlo nuevamente de presidente a Evo Morales el 2025. “Vamos a defender al hermano Evo Morales en cualquier espacio, en cualquier medio, porque somos leales, somos agradecidos con un hombre que me transformó la vida del pueblo boliviano, con un hombre que ejecutó programas y proyectos monumentales en todo el territorio nacional”, agregó.