Conade presenta denuncia penal contra Luis Arce y argumenta que a Añez también la procesan en vía ordinaria





09/02/2023 - 16:53:35

Erbol.- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó este jueves ante la Fiscalía una denuncia penal contra el presidente Luis Arce por dos delitos y explicó que ha optado por esta vía tomando en cuenta el antecedente de Jeanine Añez, quien es procesada en la justicia ordinaria a pesar de haber sido mandataria del Estado. “Si para el Movimiento al Socialismo una expresidenta constitucional puede ser juzgada en la vía penal, nosotros consideramos que también podemos juzgarlo a Lucho en la vía penal, porque ellos están generando esta anomia jurídica, este despotismo judicial”, dijo Manuel Morales, representante de Conade. La denuncia contra Arce es por los delitos de nombramientos ilegales y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Le cuestionan haber nombrado a Ramiro Villavicencio como Ministro de Minería cuando tiene un pliego de cargo de parte de la Contraloría por hechos cometidos cuando era gerente de la empresa Vinto, según explicó Morales. De acuerdo con la Constitución, los delitos de un presidente en el ejercicio del cargo se juzgan en juicio de responsabilidades, cuya denuncia se presenta ante la Fiscalía General con sede en Sucre y que requiere de dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa para su autorización. Consultado si no correspondía presentar la denuncia contra Arce en Sucre, Manuel Morales explicó que el Ministerio Público tendrá que aclarar ese tema al recepcionar la demanda, pero reiteró que hay un “desorden jurídico” en el cual a Jeanine Añez la están procesando en la vía ordinaria, a pesar de que fue presidenta. En el caso de Añez, un juez de El Alto se declaró competente para procesarla en la vía ordinaria en el caso Senkata, a pesar de que se investigan hechos registrados durante la presidencia transitoria en 2019. El Gobierno y el MAS argumentan que a Jeanine Añez le corresponde juicio ordinario por Senkata porque no fue presidenta constitucional, mientras que la defensa sostiene que cualquier exmandatario debe ser procesado en juicio de responsabilidades sin importar su forma de asunción. Otros denunciados Manuel Morales informó que, además de Arce, se está denunciando penalmente al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, y el director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Erick Ariñez. Señaló que Villavicencio ya puso a tres funcionarios públicos que no cumplían con los requisitos, por lo cual fueron removidos de sus cargos. Aseguró que Ariñez tampoco cumple todos los requisitos para dirigir la AJAM, como seis años de experiencia en el rubro minero y haber pasado cinco años desde que anteriormente ocupaba ese mismo cargo.